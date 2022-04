Addetti ai carrellini degli intercity senza lavoro e senza ammortizzatori sociali, presidio davanti a Tursi - Genova 24

Genova. Il consiglio comunale di Genova e la giunta faranno il possibile per fare pressione sui parlamentari dei vari partiti per sensibilizzare il governo sul caso degli addetti ai “carrellini”, 16 giovani lavoratori a Genova e 9 a Milano, rimasti senza lavoro e senza ammortizzatori sociali dopo il taglio al servizio e la liquidazione della società che aveva il servizio di minibar sui treni intercity in appalto.

Questa la disponibilità espressa ai lavoratori – in presidio insieme ai sindacati dei trasporto davanti all’ingresso di palazzo Tursi – da parte del presidente del consiglio comunale Federico Bertorello e dei capigruppo di alcuni dei partiti di maggioranza e opposizione.

Come più volte spiegato dai sindacati, la crisi determinata dalla pandemia ha determinato la riduzione dei viaggiatori a bordo dei treni a lunga percorrenza, e il conseguente crollo degli incassi dei carrellini che fornivano il servizio ristoro. Ad oggi, con la ripresa dei flussi e con la stagione estiva alle porte queste giustificazioni non sono più tollerabili.

La decisione di Trenitalia infatti ha lasciato a casa i lavoratori coinvolti nel servizio che ad oggi sono rimasti senza lavoro e senza ammortizzatori sociali a causa dei ritardi dell’Inps.

Nei giorni scorsi alcuni lavoratori avevano scritto direttamente al sindaco di Genova, ricevendo come risposta un generico impegno a preparare “un piano d’azione” con alcuni suoi assessori. A fronte di questo impegno i sindacati avevano chiesto di incontrare i capigruppo per illustrare i contenuti della vertenza e trovare soluzioni condivise con la Regione Liguria, titolare del trasporto ferroviario regionale, a sostegno dei lavoratori e del servizio.

“Presto il ministro Giovannini incontrerà la Regione per parlare dell’inserimento di nuovi treni sulle tratte liguri per ovviare al problema del sovraffollamento – spiega Laura Andrei, Filt Cgil – sarebbe importante se in quella sede si riuscisse a riaprire anche la partita di questi lavoratori”.