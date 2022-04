Acquisto ex Cinema Chiabrera, M5S: "Ci siamo battuti affinché il Comune non facesse l'ennesima brutta figura" - Genova 24

Genova. “Il Comune di Genova è proprio sicuro che sia il caso di acquistare un immobile intorno al quale si adombra uno scontro di perizie? Siamo sicuri di non incorrere in un danno erariale sul quale la Corte dei Conti potrebbe accendere i fari? Nonostante i tanti dubbi espressi dall’opposizione, anche oggi non possiamo che fare i conti con la certezza granitica della maggioranza che ha votato la delibera quasi ciecamente. Tutti hanno detto sì, a eccezione del sindaco che – casualmente o convenientemente? – non era presente alla votazione”.

Lo dichiarano il capogruppo e il consigliere comunale del M5S Luca Pirondini e Stefano Giordano in merito alla delibera per l’acquisto da parte del Comune di Genova del Cinema Chiabrera nel centro storico.

“Tanti auguri al centrodestra che si ostina a scambiare le nostre critiche per mera opposizione. Ebbene, tranquillizziamo la maggioranza… qui non c’è terrorismo o strumentalizzazione od ostruzionismo, pratiche certamente più vicine al mondo della destra. Semmai qui c’è chi ha usato la testa e si è battuto affinché il Comune non facesse l’ennesima brutta figura: se non fosse stato per la segnalazione della minoranza, la corazzata di Bucci avrebbe pagato, senza batter ciglio, quattro volte tanto un immobile venduto l’anno scorso per 110 mila euro”.