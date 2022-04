Acque balneabili, Arpal: "Su 111 punti controllati a Genova e provincia, solo uno non è a norma" - Genova 24

Genova. Su 111 acque balneabili di Genova e provincia solo una è risultata “non idonea alla balneazione”, secondo quanto emerge dall’esito dei monitoraggi dell’agenzia Arpal da un mese impegnata nella verifica dei punti di controllo della costa ligure, in vista dell‘inizio della stagione balneare che parte domenica 1° maggio, fino al 30 settembre.

L’area costiera di Genova e provincia parte da Cogoleto e arriva a Moneglia, è lunga in totale circa 87 chilometri, di cui 14 chilometri occupati dal porto di Genova. Così la costa balneabile genovese conta 73 chilometri.

“La stagione parte con il piede giusto. Sono 110 su 111 (42 solo nel Comune di Genova) le acque risultate balneabili ad oggi. Un ottimo risultato – commenta Davide D’Arena, tecnico di Arpal – la balneazione è stata vietata solo nelle acque di Camogli, precisamente nel punto sotto la basilica di Santa Maria Assunta, per problemi legati alle reti fognarie“.

E prosegue fornendo alcuni dati utili per avere un quadro più preciso della situazione: “Inoltre, dai risultati dei monitoraggi può essere considerato eccellente l’86% dei punti controllati, buono il 6%, sufficiente il 4% e scarso sempre il 4%. In particolare, il 4% sufficiente è riferito al Comune di Genova, alle aree di Boccadasse, Sturla Ovest, Priaruggia e Pegli a Ponente“.

Come apparso in un comunicato stampa del Comune di Camogli infatti in corrispondenza del molo Giorgio, spiaggia di ponente, è stato posto il divieto temporaneo di balneazione da ieri, giovedì 28 aprile, fino alla comunicazione dell’esito favorevole del campione supplementare effettuato e analizzato da Arpal.