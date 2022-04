Accoglienza profughi ucraini, la Prefettura di Genova emana due bandi per la gestione di alloggi forniti da Arte e Cdp - Genova 24

Genova. Per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dall’afflusso di cittadini ucraini in fuga dal conflitto, sono stati pubblicati oggi sul sito della prefettura ai link sotto specificati, due “avvisi esplorativi di manifestazione di interesse” rivolti ad operatori economici del settore, per l’affidamento del servizio di gestione di strutture di accoglienza situate nel territorio della città metropolitana di Genova.

Le unità abitative individuate negli avvisi sono state messe a disposizione da A.R.T.E. (Azienda Regionale per l’Edilizia della provincia di Genova) per un numero di 21 alloggi e da Cassa Depositi e Prestiti per 39 alloggi.

Il servizio di gestione avrà durata presunta sino alla cessazione dello stato di emergenza fissata, ad oggi, al 31 dicembre 2022.

Le specifiche tecniche per la partecipazione alla procedura possono essere consultate sul sito della Prefettura, nella sezione “IN EVIDENZA”:

per gli immobili resi disponibili da ARTE al link:

http://www.prefettura.it/genova/contenuti/14_04_2022_…_avviso_manifestazione_d_interesse_…_accoglienza_cittadini_ucraini_…_alloggi_arte-13626977.htm

per gli immobili resi disponibili da Cassa Depositi e Prestiti al link:

http://www.prefettura.it/genova/contenuti/14_04_2022_…_avviso_manifestazione_d_interesse_…_accoglienza_cittadini_ucraini_con_disabilit_agrave_uditive_…_alloggi_cassa_depositi_e_prestiti-13627265.htm