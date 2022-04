Accademia Ligustica di Belle Arti, open week dal 2 al 13 maggio - Genova 24

Genova. Dal 2 al 13 maggio l’Accademia di Belle Arti apre le porte alla città, con la possibilità di assistere alle lezioni e visitare i laboratori, in compagnia di un team di studenti che faranno da guida alla scoperta dell’offerta didattica e non solo: per l’occasione verranno realizzate micro-esposizioni in tutte le sedi con due mostre conclusive a Sala Dogana – Palazzo Ducale.

L’Accademia Ligustica di Belle Arti è una delle Accademie Storiche Nazionali del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica del MUR): un istituto di grande tradizione fondato a Genova nel 1751, che costituisce un punto di riferimento insostituibile per chi voglia fare dell’attività artistica una professione.

Il percorso di diploma triennale offre numerosi indirizzi, sempre più specializzati per restare al passo con la crescente richiesta di nuove professionalità creative: Scenografia, Didattica dell’arte, Grafica d’arte, Progettazione Artistica per l’Impresa, Pittura, Decorazione, Scultura e Nuove tecnologie dell’arte.

Il percorso di formazione, equivalente ad una laurea triennale – titolo riconosciuto a livello europeo – può essere completato con i bienni specialistici: Scenografia e Costume per lo spettacolo, Decorazione, Pittura e la recente Progettazione Artistica per l’impresa, suddivisa nei tre indirizzi di Web Design, Illustrazione e Fotografia.

Sono quindi molte e varie le opportunità di far crescere passione e talento per indirizzarle sia verso un’attività professionale sia nel campo delle tecniche tradizionali sia nelle discipline più attuali.

Programma

Dal 2 al 13 maggio sarà possibile per tutti gli interessati assistere alle lezioni, visitare i laboratori accompagnati da un team di studenti e scoprire la produzione creativa delle diverse scuole di indirizzo, con allestimenti espositivi all’interno degli spazi didattici.

Il calendario:

Sede Centrale e Museo dell’Accademia

Palazzo dell’Accademia, Largo Pertini 4 (Piazza De Ferrari)

visite guidate alla scuola dal lunedì al venerdì 09.00 / 17.00

aperture Museo – dal martedì al sabato 14.30 / 18.30

Succursale

Palazzo Senarega, Piazza Senarega 1

visite guidate dal martedì al venerdì 09.00 / 17.00

Scultura

Chiostro di Sant’Agostino, Chiostro del Museo di Sant’Agostino, Piazza Sarzano 35

giovedì 08.30 / 12.30 e 14.30 / 18.30

venerdì 08.30 / 12.30

Due mostre a palazzo Ducale

Gli interessati potranno integrare la conoscenza delle attività dell’Accademia visitando lo spazio espositivo di Sala Dogana (Palazzo Ducale) dedicato ai progetti di giovani artisti, con due appuntamenti dedicati:

VISUAL DESIGN, ILLUSTRAZIONE, FOTOGRAFIA, WEB DESIGN

PER/CORSI DELL’ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI

dal 6 al 22 maggio (mar – dom | 15.00 – 20.00)

THINK FORWARD #2

esposizione finale degli elaborati di tesi anno accademico 2020/21

dal 26 maggio al 12 giugno (mar – dom | 15.00 – 20.00)