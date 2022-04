A Sestri Ponente due mostre sino al 13 aprile, Costruttori di navi e Voci e testimonianze di una storia - Genova 24

Genova. Nell’ambito di “Pci 100° – nel segno del lavoro”, la Fondazione Diesse, in collaborazione con il Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo, ha inaugurato due mostre a Genova Sestri Ponente. All’Auditorium della Manifattura Tabacchi di via Soliman “Costruttori di navi”.

Al Circolo Arci Tinacci di via Vigna 61 r “Voci e testimonianze di una storia”. Entrambe saranno aperte sino al 13 aprile dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18:30, il sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30. La domenica dalle 9:30 alle 12:30. Ingresso gratuito. All’inaugurazione anche il sindaco Marco Bucci e l’avversario alle comunali Ariel Dello Strologo.

Si tratta di due diverse declinazioni del senso della rassegna che è in corso dal 9 marzo al 13 aprile, come ricorda Claudio Montaldo, presidente del comitato di indirizzo della Fondazione Diesse: «A chiusura del centenario dalla fondazione del Partito comunista d’Italia, la Fondazione Diesse intende ricordare il ruolo e le vicende dei comunisti genovesi collegandoli alla città industriale, al lavoro nella fabbrica e nel porto, alle trasformazioni produttive, a un universo fatto di socialità, culture, conflitti, partecipazione che ha connotato in modo così forte la democrazia e la vita di tutti i giorni. Una storia di valori, di moralità, di dignità, anche di errori, che ha coinvolto decine di migliaia di uomini e donne che si sentivano protagonisti del cambiamento e di un futuro migliore».

Mario Margini, presidente del cda della Fondazione Diesse, aggiunge: «Per questo più che sulle immagini di partito, nelle mostre si è scelto di ripercorrere il lavoro operaio e portuale di cui il Pci è stato a lungo la rappresentanza politica e sociale, di far rivivere quegli anni senza retoriche ma attraverso mostre ricche di filmati d’epoca e di fotografie di forte impatto visivo, facendo anche ascoltare, per la prima volta, la voce dei singoli lavoratori, testimonianze di orgoglio di mestiere, lotte, speranze, impegno civile. Con l’obiettivo di consegnare questa storia all’intera città, di renderla visibile come un grande patrimonio di Genova e della sua identità collettiva: quella del legame tra lavoro e democrazia».

Costruttori di Navi

del curatore Alessandro Lombardo

24 gigantografie e circa 200 immagini, provenienti soprattutto dall’archivio della Fondazione Ansaldo, inserite in un video-montaggio.

“C’è molta storia nazionale, anche storia preunitaria, nel cantiere navale di Sestri Ponente già da secoli usato dai maestri d’ascia. Con l’Ottocento il cantiere, già profondamente innervato nell’economia del territorio, si trasforma in una moderna struttura capace di varare grandi vascelli da guerra e grandi navi mercantili; una struttura capace di diventare presto uno dei più grandi complessi cantieristici italiani e di porsi come centro trainante di uno sviluppo industriale che, alimentato da ulteriori cantieri navali, stabilimenti metallurgici e officine meccaniche, trasforma rapidamente il piccolo borgo agricolo-marinaro di Sestri in un’operosa e densamente abitata città tra le più ricche, nel nostro Paese, in termini di saperi, conoscenze, capacità e attitudini. È anche da considerazioni come queste che Fondazione Diesse ha individuato nel cantiere di Sestri un luogo emblematico del saper fare industriale, un luogo dove la nave, ricordiamolo, è il risultato di non comuni capacità organizzative e, soprattutto, il punto finale di diverse filiere produttive come, solo per ricordarne alcune, quella siderurgica, la motoristica o quella elettromeccanica”.

Voci e testimonianze di una storia

del curatore Alessandro Lombardo

36 fotografie e circa 50 minuti di video-testimonianze.

Una storia del lavoro a Genova vista attraverso testimonianze inedite, cimeli, documenti e rare immagini: una straordinaria esperienza di democrazia e partecipazione, di solidarietà e organizzazione, di trasformazione dal basso dei rapporti sociali e delle coscienze. Per la prima volta, questa storia viene raccontata dalla viva voce dei lavoratori di una volta. Testimonianze di persone che sono riuscite a superare povertà, fatica, ingiustizie e violenze.

Direzione scientifica mostre: Alessandro Lombardo Progetto grafico: Guido Rosato Media partner: GoodMorning Genova La Fondazione Diesse ringrazia: Anpi di Genova, Archivio-Biblioteca Udi, Genova; Archivio Fondazione Gramsci Onlus, Roma; Archivio Fotografico Fondazione Ansaldo Leonardo, Genova; Archivio Fotografico Mario Giovanni Carboni, Genova; Archivio Fotografico Ilsrec, Genova; Civ Sestri Ponente; Municipio Medio Ponente.

La rassegna Pci 100° – nel segno del lavoro ha il patrocinio di: Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Ufficio Scolastico Regionale, Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo, Palazzo Ducale.

Ed è realizzata con il contributo di: Fincantieri, Boero, Coop Liguria, Novi, Genova Industrie Navali, Giglio Bagnara