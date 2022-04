A San Giuliano quasi pronta la seconda spiaggia libera 'accessibile' del Comune di Genova - Genova 24

Genova. La spiaggia per disabili a San Giuliano, la seconda (solo la seconda) a Genova dopo quella di Vernazzola (inaugurata nel 2019), è quasi pronta per la stagione balneare.

L’inaugurazione dello spazio – in lungomare Lombardo, in corso Italia, tra gli stabilimenti balneari “Sys Sporting Club”, “Centro Surf Club” e il chiosco “Stelli sul mare” – è prevista per domenica 8 maggio.

L’iniziativa di allestire una spiaggia accessibile ai disabili è stata promossa dall’associazione Riccardo Traverso Onlus, vincitrice di un bando 2021 promosso dal Municipio VIII Medio Levante che prevedeva una partecipazione finanziaria in quota parte. Il progetto “Abbattimento barriere architettoniche presso il varco di accesso da via lungomare Lombardo alla spiaggia di San Giuliano” è stato reso possibile anche grazie all’assessorato ai Lavori pubblici del Comune che si è occupato di realizzare le opere infrastrutturali necessarie.

L’associazione in particolare ha donato l’attrezzatura volta ad adeguare e rendere accessibile la spiaggia: 120 mq di camminamento e piazzuole spiaggia in plastica arrotondabile; tre carrozzine mare job complete di tendalino, braccioli e cintura di sicurezza; due defibrillatori semiautomatici, di cui uno destinato alla spieggia di Boccadasse.

Spiaggia accessibile ai disabili a San Giuliano

L’Associazione Riccardo Traverso Onlus

“L’associazione è nata poco dopo la morte di mio figlio Riccardo, mancato a 21 anni nel 2011, dopo 5 cinque anni di lotta a un tumore” racconta il presidente Pier Giuseppe Traverso.

E continua: “Riccardo era un ragazzo molto bello, simpatico e soprattutto aveva molti amici che gli volevano bene. Gli stessi che ancora oggi, dopo tanti anni, ancora si riuniscono in suo nome, organizzano tornei di calcetto e fanno sentire la loro vicinanza. Riccardo era Riccardo. Ha frequentato il liceo Cassini, poi si è iscritto all’università, alla facoltà di Medicina. Sono stati duri gli anni degli studi perché erano gli stessi in cui sosteneva la chemioterapia. Studiava anche mentre preparava l’ultimo trapianto di midollo, rivelatosi poi devastante”.

Riccardo oggi non c’è più, ma ha lasciato a chi è rimasto un carico inestimabile di energia positiva, pulita e rinnovabile: il dono più grande per tutti coloro che lo hanno amato e lo amano ancora tanto. Riccardo come sorgente d’acqua pura, come motore che genera amore anche a distanza.

“Grazie agli amici di Riccardo, alla loro vicinanza e al loro sostegno, noi come famiglia abbiamo pensato di dar vita ad un’associazione con una struttura ben definita. Così nel 2014 siamo diventati una onlus e abbiamo iniziato ad avere diversi progetti di solidarietà istituzionali. Per esempio abbiamo sostenuto la realizzazione di una sala operatoria pediatrica in Kimbondo in Congo. Abbiamo dato supporto agli atleti diversamente abili dello Special Team Genova. E sostegno alla parrocchia Nostra Signora del Rosario per la casa di accoglienza e la mensa. Organizzato la Coppa Riccardo Traverso di tennis. E molto altro ancora”.

E conclude: “Siamo molto attenti a quello che succede in città. Oggi il nostro progetto, a cui crediamo molto, è proprio quello di vedere una spiaggia accessibile ai disabili a Genova, che sorprendentemente al momento ce n’è una sola. Quella di San Giuliano sarebbe la seconda. La disabilità è un tema che ci sta molto a cuore, anche perché l’altra figlia, la sorella di Riccardo, è disabile. Conosciamo i problemi e i disagi che vivono questi ragazzi”.

“Il progetto di rifacimento della spiaggia, resa oggi accessibile ai disabili, è stato fortemente sostenuto e caldeggiato dal Municipio. Se ne parlava da tempo, e finalmente oggi il progetto è stato realizzato. Stiamo ancora ultimando alcuni piccoli lavori, ma sarà tutto pronto per l’8 maggio” afferma Francesco Vesco, presidente del Municipio Medio Levante.