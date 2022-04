A Genova hub vaccinali deserti aspettando la quarta dose: "Non smobilitiamo, pronti a ripartire" - Genova 24

Genova. Fa quasi impressione, pensando alla ressa dello scorso inverno, vedere l’hub allestito nella sala Chiamata del porto pressoché vuoto. Niente coda sotto il gazebo all’esterno, nessuna attesa all’accettazione, all’interno una distesa di sedie libere. I pochi che arrivano sono i “resistenti” dell’ultima ora.

“Le vaccinazioni sono crollate, ora ne facciamo circa 100 al giorno di cui una trentina con prenotazione e il resto ad accesso libero”, conferma Giacomo Zappa, responsabile del coordinamento organizzativo pandemie della Asl 3. E pensare che nel padiglione blu della Fiera, ormai un anno fa, se ne macinavano anche più di 3mila dal mattino alla sera. Tempi che ormai sembrano sì lontanissimi, ma non abbastanza per smontare una macchina operativa che si è dimostrata capace di rispondere all’emergenza.

Del resto nemmeno l’arrivo delle prime sanzioni agli over 50 non in regola con l’obbligo vaccinale (solo la Asl 3 ne riceve dall’Agenzia delle entrate circa 2mila al giorno da vagliare ed eventualmente confermare) ha provocato una nuova accelerazione. “Adesso stiamo tirando il fiato, tornando gradualmente all’organizzazione ordinaria, ma sempre pronti a ripartire nel caso ce ne fosse bisogno – prosegue Zappa -. Per quanto riguarda la quarta dose per gli over 80 (dal 19 aprile al via le prenotazioni in Liguria, ndr) non ci aspettiamo un nuovo assalto. Con l’arrivo della stagione estiva rivedremo ulteriormente le forze in campo. Grazie alla disponibilità dei camalli l’uso della sala Chiamata potrà andare avanti, ma faremo ulteriori valutazioni a seconda dell’andamento epidemiologico”.

Ad oggi a San Benigno sono attivi solo 4 box vaccinali con 5 infermieri e 10 operatori socio-sanitari che supportano anche il punto di prima accoglienza per i cittadini ucraini: dopo il grande afflusso dei primi giorni, quando ne arrivavano anche 300 al giorno, ora si sono ridotti a una cinquantina. Altri 2 infermieri, 3 Oss e 2 assistenti sanitari sono dislocati a Villa Bombrini, ulteriore punto di riferimento per i profughi e in generale per le attività di screening su tutta la popolazione. Nelle scorse settimane si era ipotizzato di concentrare a Cornigliano tutti i servizi legati al Covid, possibilità ancora in piedi per i mesi estivi ma esclusa nel breve termine.

E se l’autunno portasse con sé una nuova emergenza? “In quel caso l’amicizia con la Culmv potrebbe essere ancora fonte di aiuto, se necessario”, ribadisce Zappa. Anche perché la Asl, dopo tre avvisi pubblici andati a vuoto, non ha mai trovato una struttura adeguata a ospitare un hub polivalente di lunga durata. Dunque si punta sempre sulla sala Chiamata, anche in caso di estensione della quarta dose a tutta la popolazione. “Sappiamo che dopo sei mesi si verifica un decadimento anticorpale. Per ora l’argomento non è sul tavolo, ma se dovesse esserci necessità – ribadisce il responsabile della Asl – siamo in grado di attrezzarci per generare i numeri degli scorsi mesi”.

Allo stesso modo non sarà smobilitato l’hub del Teatro della Gioventù, gestito dagli operatori della sanità privata in convenzione con la Regione, che si è rivelato fondamentale vista la collocazione nel pieno centro cittadino. “Ci si aspettava che dovessimo chiudere il 31 giugno, invece ci hanno chiesto di andare avanti e al momento non abbiamo una scadenza – spiega il coordinatore Daniele Pallavicini -. Abbiamo un afflusso giornaliero di 70-80 persone, che sono poche pensando al picco massimo di 2.987 che abbiamo registrato quest’inverno. Manteniamo attivi due box, di cui uno pediatrico. Ma non possiamo depotenziare la macchina vaccinale, anche perché non è chiaro quali saranno i prossimi eventi, comprese le quarte dosi”.

Chi ha chiuso i battenti invece è la Casa della Salute nelle torri Msc di San Benigno. Vuoi per la vicina “concorrenza” della sala Chiamata, vuoi per la maggiore scomodità, da una decina di giorni non ci sono più prenotazioni né accessi diretti all’hub. “Al momento stiamo gestendo solo alcuni richiami di vaccinazioni pediatriche – spiega il coordinatore Omar Lafi – e per il resto non siamo più operativi. Per le quarte dosi attendiamo indicazioni. Naturalmente, appena ce ne sarà bisogno, siamo in grado di riattivare tutto dall’oggi al domani”.