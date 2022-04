A Castello d'Albertis arriva la mostra Utopia - Genova 24

Genova. Venerdì 8 aprile alle 14, a Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso presenterà in anteprima alla stampa Utopia, una mostra internazionale di illustratori contemporanei.

L’esposizione, che verrà inaugurata sabato 9 aprile alle 16 e sarà visitabile sino al 29 maggio, è stata curata dall’ associazione Tapirulan – Andrea Rampi, Fabio Toninelli.

Utopia è divisa in tre sezioni. La prima presenta 52 opere di altrettanti illustratori selezionati attraverso l’annuale concorso di Tapirulan, a cui hanno partecipato 756 artisti da 45 paesi nel mondo.

La seconda sezione, interamente dedicata a David McKee e intitolata Sweet table, ripercorre le principali tappe della carriera dell’illustratore, con particolare attenzione ai personaggi più celebri: dall’elefantino Elmer a King Rollo, da Mr Benn a l’orsetto Paddington. Il percorso espositivo inizia con i primi lavori degli anni ’50, per le riviste inglesi Punch e Reader’s Digest e prosegue con le principali tappe professionali: le storie di Mr Benn, Elmer l’elefante variopinto, King Rollo, i due mostri e tante altre. In conclusione, una piccola selezione di lavori inediti.

Il terzo segmento della mostra, intitolato Giardino utopico, vuole celebrare il libro Utopia di Thomas More, del quale è stata realizzata una nuova traduzione, a cura di Davide Astori e con i disegni di Guido Scarabottolo.

Giardino Utopico si articola in una dozzina di pannelli in esterno, che diventano interattivi grazie all’applicazione gratuita Aria Platform (disponibile per Android e IOS) che rende il libro fruibile anche da non vedenti e non udenti.

Per effetto della realtà aumentata, basterà inquadrare i disegni per vederli animarsi, con l’interpretazione di Paolo Briganti dell’Argante Studio di Parma. La mostra è visitabile con il biglietto di ingresso al museo.