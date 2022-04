A Bogliasco, mercoledì 13 aprile, Sampdoria-Roma Primavera - Genova 24

Genova. Partita da non perdere quella di mercoledì ai ‘Tre Campanili di Bogliasco’, tra i ragazzi di Felice Tufano e la Roma di Alberto De Rossi (capolista indiscussa del Campionato Primavera 1), che da veterano della panchina ha messo sul chi va là il suo gruppo, spendendo belle parole per la coppia d’attacco blucerchiata (Di Stefano e Montevago), da lui definita “forse la coppia di attaccanti più forte del torneo”.

Partita da non perdere… detto e fatto, perché domani, alle 13, non ci faremo scappare l’occasione di seguire, questa sfida che si preannuncia davvero interessante, essendo la Roma reduce da una netta vittoria per 3-0 sulla Juventus e di certo intenzionata a dare continuità alla cavalcata che l’ha portata in vetta alla classifica, mentre la Sampdoria ha tutte le intenzioni di invertire il trend delle ultime due partite, lungi dall’idea di rinunciare a lottare per un posto nei play off, pur non essendo questo l’obiettivo dei nastri di partenza…

Ma siccome l’appetito è venuto strada facendo, domani sarà battaglia fino al triplice fischio di chiusura, decretato dal direttore di gara, designato dall’AIA, Emmanuele di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Rispoli di Locri e Decorato di Cosenza e sarà da questo gruppo di convocati che Tufano, estrapolerà gli undici di partenza, più i ricambi da mandare in campo a partita in corso:

Portieri: Saio, Tantalocchi, Zorzi.

Difensori: Bonfanti, De Vivo, Migliardi, Musso, Porcu, Somma, Villa.

Centrocampisti: Bianchi, Bonavita, Chilafi, Conti, Dolcini, Pozzato, Sepe, Yepes Laut.

Attaccanti: Di Stefano, Montevago, Spatari.