25 aprile, Lodi: "Onorata di commemorare chi si è battuto per la nostra libertà" - Genova 24

Genova. Lunedì 25 aprile, in occasione del 77° Anniversario della Liberazione, sono previsti due appuntamenti che vedranno la presenza della consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi.

Il primo evento di commemorazione è organizzato dalla sezione Anpi Stefanina Moro Staglieno, con ritrovo alle 9.30 ritrovo e inizio corteo al Passo Bascione che proseguirà lungo la sponda destra del torrente Bisagno.

Durante il percorso, ci si fermerà per deporre la corona alla targa Giardini Cavagnaro e al cippo di Piazzale Parenzo, dove Cristina Lodi terrà un’orazione.

Infine, verrà deposta una corona presso la lapide del partigiano Ezio Lucarno “Cialacche” in via Tortona. All’evento parteciperà anche il presidente del Municipio VI Valbisagno Roberto Davolio.

Il secondo è organizzato dal Comune di Serra Riccò e dalla locale sezione Anpi e prevede alle 10.30 il raduno alla Casa Comunale con deposizione delle corone, alle 11 la celebrazione della Santa Messa al Santuario di San Rocco da parte del reverendo parroco don Andrea Cosma e, a seguire alle 11.30, il corteo per Piazza Santo Poggi, dove si terrà l’intervento del Sindaco Angela Negri o l’orazione ufficiale della consigliera comunale Cristina Lodi.

Sull’importanza di questa giornata e delle commemorazioni sopra citate, la consigliera del PD afferma: “In questa giornata così importante per il nostro Paese, sono orata di poter presenziare a questi due eventi e di poter onorare chi si è battuto per la nostra libertà. Il 25 aprile è una ricorrenza fondamentale non solo per noi e per la nostra storia, ma anche per le nuove generazioni, per far comprendere il significato della parola libertà. Ricordiamo il 25 aprile ogni giorno, con forza e coerenza”.