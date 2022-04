25 aprile, 3mila in piazza Matteotti. Fischi e contestazioni contro le armi in Ucraina - Genova 24

Genova. Fischi e urla di dissenso contro le armi in Ucraina, questa mattina in piazza Matteotti, per celebrare il giorno della Liberazione, da parte di un nutrito gruppo di manifestanti, sostenitori di Crucioli sindaco. Intervento della polizia di Stato per calmare gli animi.

Dopo il corteo istituzionale partito questa mattina alle 10.15 da piazza della Vittoria, si è arrivati in piazza Matteotti, dove si sono tenuti i discorsi del sindaco Marco Bucci, del governatore Giovanni Toti e di Giovanni Maria Flick, presidente Emerito della Corte Costituzionale.

In particolare i fischi si sono fatti sentire ancora di più durante il discorso di Toti. “Buon 25 aprile” esordisce Toti nel momento dedicato ai discorsi istituzionali, ma dopo un momento di pausa dovuti agli eccessi fischi in piazza si ferma e poi riprende: “Festeggiamo un giorno che consente anche a voi di fischiare”.

Poi riprende il suo discorso: “Grazie a tutti i medici e infermieri che ci hanno permesso di essere qui oggi a festeggiare, dopo due anni di stop a causa del Covid. Oggi è importante essere qui a manifestare, in presenza”.

E prosegue: “Festeggiamo la pace come oggi hanno ricordato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la senatrice a vita Liliana Segre. La pace di chi non ha chinato la testa, chi ha combattuto per la guerra”.

Poi conclude girando di nuovo l’attenzione verso i fischi: “Chi oggi pensa di risolvere con qualche fischio non ha capito a fondo il senso della giornata. W il 25 aprile, W la repubblica. W l’Italia”.