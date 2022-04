25 aprile, Anpi contro i contestatori di piazza Matteotti: "Un bieco e violento calcolo elettorale" - Genova 24

Genova. “Il 25 aprile, dopo due anni, è tornato ad essere celebrato in piazza a Genova, con tanta gente, tante bandiere, quelle dell’Anpi e quelle arcobaleno della pace in primo luogo. e la voglia di ricordare la Liberazione è il suo costo in dolore e vite umane. Appunto per questo, gli ignobili fischi che si sono registrati stamani in piazza Matteotti da parte di un gruppo già ben noto di no vax, no pass e, alla fine, no democrazia, sono stati un fastidio e una violenza”.

Queste le parole dell’Anpi di Genova che in serata ha commentato così le contestazioni di piazza Matteotti arrivate durante i tradizionali discorsi delle istituzioni a chiusura delle celebrazioni del 25 aprile genovese da parte di una cinquantina di attivista guidati da Mattia Crucioli e dalla sua lista “Uniti per la Costituzione”.

“Chi pensa di farsi pubblicità elettorale attaccando il 25 aprile, tanto più se è un eletto nelle istituzioni, dimostra di non aver capito nulla della Costituzione su cui ha giurato e dovrebbe ricordare ed essere coerente l’articolo 54 – continua la nota – chi ha incarichi pubblici li deve svolgere con dignità ed onore. Questo oggi non è successo. Condanniamo fischi e proteste violente: sono un altro volto di vecchie pratiche prevaricatorie che poco hanno a che fare con la democrazia e la libertà”.