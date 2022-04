25 aprile, sfila il corteo per le vie di Genova sulle note di 'Bella ciao' - Genova 24

Aggiornamento ore 11.40 – Piazza Matteotti. Si sono registrati alcuni attimi di tensione durante il momento dedicato ai discorsi istituzionali. Un nutrito gruppo di manifestanti “Uniti per la Costituzione”, con megafono e striscioni contro la guerra, a sostegno di Crucioli sindaco, ha urlato e creato scompiglio, soprattutto durante il discorso del presidente Toti. Intervento della polizia per calmare gli animi.

Aggiornamento ore 11.15 – Piazza Matteotti. Si giunti ora in piazza Matteotti dove si tiene un momento molto atteso, dai genovesi e dalle forze politiche. La piazza è piena. Il sindaco Marco Bucci prende la parola le note dell’Inno d’Italia:

“Onoriamo i partigiani morti per noi. Festeggiamo anche chi nelle fabbriche di Genova ha sabotato le armi affinché non arrivassero sul campo di battaglia”.

E prosegue: “Genova sente chi è d’accordo con questi valori, non sente chi protesta. Oggi festa di tutti genovesi e italiani. Libertà, uguaglianza e democrazia”.

“Buon 25 aprile” esordisce il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel momento dedicato ai discorsi istituzionali, ma dopo un momento di pausa dovuti agli eccessi fischi in piazza si ferma e poi riprende: “Festeggiamo un giorno che consente anche a voi di fischiare”.

Corteo e celebrazioni 25 aprile a Genova

Poi riprende il suo discorso: “Grazie a tutti i medici e infermieri che ci hanno permesso di essere qui oggi a festeggiare, dopo due anni di stop a causa del Covid. Oggi è importante essere qui a manifestare, in presenza”.

E prosegue: “Festeggiamo la pace come oggi hanno ricordato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la senatrice a vita Liliana Segre. La pace di chi non ha chinato la testa, chi ha combattuto per la guerra”.

Poi conclude girando di nuovo l’attenzione verso i fischi: “Chi oggi pensa di risolvere con qualche fischio non ha capito a fondo il senso della giornata. W il 25 aprile, W la repubblica. W l’Italia”.

Intanto si è tenuta una contestazione promossa dal collettivo “Crucioli sindaco” contro la guerra. I manifestanti in piazza con gli striscioni con su scritto “La Genova che resiste non fomenta la guerra. No alle armi in Ucraina”, e cori dalle parole “Giù le mani dal 25 aprile”.

Infine arrivano le parole di Giovanni Maria Flick, presidente Emerito della Corte Costituzionale: “Cari concittadini, sono anch’io cittadino di Genova, anche se per adozione. E voglio un gran bene a questa città. Sono onorato di essere qui, a celebrare, per la terza volta, il 25 aprile”.

E prosegue: “Già nel 2019 abbiamo ricordato le ultime lettere dei ragazzi condannati a morte, laddove non si esaltava la bella morte, ma i valori di libertà e uguaglianza. Oggi, 25 aprile, celebriamo e ricordiamo il dramma del Ponte Morandi. Celebriamo la capacità di Genova di far fronte alle grandi difficoltà”.

E conclude: “Genova debba affrontare ora le conseguenze drammatiche della pandemia e le disuguaglianze che la pandemia ha creato. Attraverso il piano di ricostruzione, l’Europa è passata dalle parole ai fatti. Da ricordare anche la guerra in Ucraina che ha aperto uno scenario drammatico”.

Aggiornamento ore 11.oo – Piazza De Ferrari e Largo Pertini. Sosta sotto i portici dell’Accademia Ligustica, dove si è posta una corona alla targa di Luciano Bolis del Movimento federalista europeo Genova e alla targa di Sandro Pertini.

Aggiornamento ore 10.30 – Ponte Monumentale. Momento solenne sotto al ponte Monumentale in via XX Settembre. Deposizione delle corone al sacrario dei caduti partigiani e lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa alla Città di Genova per la Resistenza e dell’Atto di Resa delle truppe tedesche.

Numerosa la partecipazione dei genovesi che questa mattina sono scesi in piazza a commemorare e celebrare il 25 aprile. Folla di anziani, famiglie con bambini, e giovani. Complice la bella giornata, i due anni di stop dovuto alla pandemia da Covid, oggi più che mai si sente la vicinanza dei genovesi.

Presenti anche uomini e donne con la bandiera dell’Ucraina, distinta dai colori giallo e blu. Molte le polemiche sollevate nei giorni scorsi tra chi aveva creato similitudini tra la Seconda Guerra Mondiale e l’attuale conflitto russo-ucraino.

Genova. Il corteo di manifestazione in occasione delle celebrazioni del 25 aprile ha preso il via questa mattina alle 10.15 dopo un breve raduno in piazza della Vittoria, lato via Cadorna.

Il corteo accompagnato da esecuzioni della Filarmonica Sestrese è partita per raggiungere, alle 10.30, il ponte Monumentale dove verranno deposte corone al sacrario dei caduti partigiani e si terrà la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città di Genova e dell’Atto di Resa delle truppe tedesche.

Il corteo arriverà poi in largo Pertini per deporre altre corone e infine raggiungerà piazza Matteotti dove, alle 11.15, il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti porteranno i loro saluti. L’orazione commemorativa sarà tenuta da Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale.

