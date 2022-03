Zibaldone Pop: dal 30 marzo al 18 maggio al Sivori Bistrot cinque libri sotto i riflettori - Genova 24

Genova. Cinque mercoledì dedicati ai libri dal 30 marzo al 18 maggio. Una rassegna che permette di scoprire diversi generi della letteratura contemporanea: mystery, poesia, biografico e le sfaccettature del noir. Zibaldone Pop, organizzato dal blog Themeltinpop, che ospita racconti, reportage, recensioni e idee, ha come protagonisti cinque autori genovesi. Gli eventi si terranno al Sivori Bistrot di Genova (salita Santa Caterina, 48r) con ingresso libero e inizio alle 18.

Si comincia con Connessione a rischio di Emanuela Mortari (Another Coffee Stories, 2021). Giornalista da vent’anni e autrice di diversi saggi, Mortari ha dato vita a un mystery ambientato nella Genova post crollo del ponte Morandi. Protagonista è Gloria Ferrari, programmatrice di videogame, che perde la testa per uno sconosciuto sul treno. Le ricerche per rintracciare il misterioso uomo che l’ha affascinata la portano nel bel mezzo di una vicenda molto più grande di lei. Nei guai fino al collo, Gloria si trova in grande pericolo, pedina di una “battaglia” con radici nella violazione dei dati personali, ma che diventa tangibile attraverso minacce, ricatti e violenza. Questa volta non si tratta di uno dei videogiochi che Gloria ama tanto citare, ma di una partita dove, in caso di sconfitta, non è possibile tornare al salvataggio precedente. Un gruppo di amici formidabili affila le armi della tecnologia per dare una mano a lei e all’uomo che Gloria ha deciso istintivamente di aiutare. Nulla è come sembra in questo intreccio ricco di colpi di scena.

A dialogare con l’autrice saranno Arianna Destito Maffeo e Antonella Grandicelli, le fondatrici del blog Themeltinpop.

Il 6 aprile è la volta della raccolta poetica di Antonella Sica: L’ira notturna di Penelope (Prospero Editore, 2022), che ha vinto il premio come Miglior Silloge al XX° Premio di Scrittura Femminile “Il Paese delle donne”.

Una Milano sotto Natale è l’ambientazione del noir Un gelido inverno in viale Bligny di Arianna Destito Maffeo (Morellini Editore, 2021), che ha come protagonista la vicequestora Andrea De Curtis, presentato il 27 aprile.

Il 4 maggio sotto i riflettori la vita di Sylvia Plath, raccontata da Antonella Grandicelli in Sylvia Plath. Le api sono tutte donne (Morellini Editore, 2022): la biografia romanzata di una delle più grandi poetesse del Novecento che a trent’anni si tolse la vita.

Chiusura il 18 maggio con il noir atipico di Davide Bressanin: Cortocircuito (Damster Edizioni, 2022). Dopo il successo di cRimini, vincitore del Giallo Festival 2020, torna l’improbabile detective Alfredo “Fred” Sonetto insieme a tutti i bizzarri colleghi dell’Agenzia Investigativa Sabato.

Per l’occasione è previsto un aperitivo al prezzo speciale di 7 euro.