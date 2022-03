Zelensky cita Genova, Bucci: "La città fu bombardata nella storia, non vogliamo immaginare che riaccada" - Genova 24

Genova. “Genova ha già subito bombardamenti, e molti, nella storia, durante la secondo guerra mondiale è stato terribile e assolutamente non possiamo immaginare che si ripeta qualcosa di simile”. Così il sindaco di Genova Marco Bucci a margine del congresso della Cisl ha commentato il fatto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso alla Camera in parlamento abbia citato il capoluogo ligure.

“Certamente noi non vogliamo immaginare Genova bombardata, da un certo punto di vista possiamo considerare quasi un complimento il fatto che abbia citato noi, cerchiamo di vedere solo l’aspetto positivo e ribadiamo che la nostra città vuole solo la pace”.

Il presidente ucraino durante l’intervento davanti a parlamentari e governo italiano ha detto: “L’invasione russa sta distruggendo le famiglie, la guerra continua a devastare citta ucraine, alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che aveva mezzo milione di abitanti, e’ come Genova, immaginate Genova completamente bruciata”.

“Sono due belle città, Mariupol e Genova – ha detto Bucci – e noi siamo assolutamente per la pace, il fatto che abbia citato Genova significa che la conosce, potrebbe essere un’idea invitare il presidente ucraino a Genova, speriamo che finisca tutto presto e che possa venire qui”.

A quanto pare Zelensky in passato era già stato a Genova per motivi personali o di lavoro e conosce vagamente la città. Mariupol e Genova hanno, inoltre, parecchi scambi dal punto di vista industriale e commerciale.

Bucci ha commentato anche il fatto che sia stata annullata la presenza dello stand russo a Euroflora e spiega che il Comune di Genova aveva una mostra programmata a mosca per l’Autunno. “Non so se la faremo, è ancora tutto molto in stand by – afferma – non è giusto rinunciare agli aspetti culturali, anche per la popolazione della Russia, ma ci troveremo a valutare caso per caso soprattutto a seconda anche di come evolveranno gli eventi”.