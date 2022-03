"Voci di donne liguri", la Regione celebra l'8 marzo con una carrellata di testimonianze - Genova 24

Genova. In occasione della giornata internazionale della donna, in programma martedì 8 marzo, Regione Liguria ha organizzato un’intera giornata dedicata al racconto, alla riflessione e alla celebrazione della condizione femminile, con il titolo di Voci di donne liguri. Il canale Facebook della Regione Liguria sarà completamente dedicato alla presentazione di storie al femminile, presentate e raccontate dalle stesse protagoniste. Ogni ora, una storia: una carrellata di vicende umane, di storie professionali, di esperienze al femminile che intendono non solo celebrare questa importante ricorrenza, ma puntare la luce sul quotidiano, sulle esperienze di vita e di lavoro, sulle sfide quotidiane che le donne affrontano ogni giorno.

Alle 18 al teatro Carlo Felice di Genova andrà in scena lo spettacolo, a ingresso gratuito, dallo stesso titolo Voci di donne liguri, una serata musicale e di intrattenimento condotta da Serena Garitta, la partecipazione di Alice Arcuri, Elisabetta Pozzi, Silvia Salis e Monica Zanettin: l’evento continuerà e darà compimento a questo racconto collettivo attraverso altre testimonianze tra cui quella, direttamente da Houston, della ricercatrice genovese Maria Elena Bottazzi, candidata al premio Nobel per la pace per aver sviluppato un vaccino anti-Covid privo di brevetto.

Daranno un tocco di humour le incursioni in scena dell’attore e comico genovese Antonio Ornano, che presenterà anche due suoi pezzi.

I biglietti potranno essere ritirati, per un massimo di due a persona, alla biglietteria del teatro Carlo Felice: domani (lunedì 7 marzo) dalle 10 alle 18 e martedì dalle 10 alle 17.

ORIENTAMENTI TOUR

In occasione della giornata internazionale della donna, Orientamenti tour, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e Scuola Digitale, propone nuovamente una serie di incontri on line per studenti di ogni ordine e grado. Testimonial e esperti accompagneranno i ragazzi e le ragazze in un viaggio per costruire assieme un nuovo immaginario, favorendo prese di coscienza e decostruzione di stereotipi e pregiudizi. In totale risultano già iscritti 3.700 studenti.

Le attività , divise per grado d’istruzione, si articoleranno on line nel corso della giornata e prevedono tra l’altro incontri con la Fondazione Ansaldo, con Silvia Scaglione, laureata in Ingegneria Biomedica, premiata come una delle 6 imprenditrici più innovative del 2021 e con

Silvia Taviani (Save the Children) che condividerà con i ragazzi i risultati del rapporto annuale “Le Equilibriste” che analizza la situazione occupazionale delle donne e delle mamme in Italia. Spazio anche ai temi del lavoro con Federica Granai e Simone Terreni (VoipVoice) che parleranno di dimissioni volontarie, contratti non rinnovati o addirittura non firmati e, in generale, delle barriere che una neomamma si trova a fronteggiare nel mondo del lavoro. In primo piano come sempre le Steam, le materie scientifiche, con Laura Lo Cicero, cyber security specialist di Liguria Digitale, che parlerà della sua professione e del suo percorso di formazione. Ospite clou nel pomeriggio la professoressa Maria Elena Bottazzi Rovida, scienziata di origini genovesi cresciuta in Honduras e ora ricercatrice a Houston, candidata al Premio Nobel per la pace per aver inventato un vaccino (il Cobervax) accessibile a tutti. Nel pomeriggio Orientamenti Tour parteciperà all’incontro di formazione organizzato da Scuola Digitale nell’ambito del progetto SteamUp alle ragazze raccontando la propria offerta progettuale e in particolare gli incontri con testimonial e role model.