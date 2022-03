Vittorio Sgarbi in visita alla mostra Superbarocco - Genova 24

Genova. Vittorio Sgarbi ha visitato nel pomeriggio di oggi, 29 marzo, a Palazzo Ducale la mostra Progetto Superbarocco. La forma della meraviglia. Capolavori a Genova tra 1600 e 1750.

La rassegna celebra una straordinaria stagione della città quando vennero create da celebri artisti stranieri come Rubens, Van Dyck, Puget, e brillanti talenti locali come Bernardo Strozzi, Valerio Castello, Gregorio De Ferrari, opere di sorprendente qualità.

Il critico d’arte era accompagnato dall’assessore comunale alle Politiche culturali Barbara Grosso.

La mostra è in sintonia con Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco, in corso alle Scuderie del Quirinale di Roma e organizzata con la National Gallery of Art di Washington e la speciale collaborazione dei Musei di Genova.