Violenza contro le donne, Bordilli e Viale: "Serve accesso al credito e abbattimento divario salariale" - Genova 24

Genova. “Alla vigilia della giornata internazionale della Festa della donna torna ancora più impellente la necessità di chiedere in sede parlamentare un impegno che si traduca in fatti concreti la prevenzione della violenza contro le donne”.

Lo dichiarano gli assessori della Lega in Comune a Genova al Commercio Paola Bordilli e alle Pari opportunità Giorgio Viale. “In questi giorni assistiamo alla fuga dalla guerra di migliaia di donne con i propri figli dall’Ucraìna, donne impegnate nel proprio paese e nella messa in salvo dei propri bambini: la forza di queste donne deve farci riflettere sull’importanza della donna come cardine della famiglia e sulla necessità di politiche attive per rimuovere i fattori economici, a partire dalla difficoltà di accesso al credito e dal differenziale di genere, che spesso rappresentano l’ostacolo all’indipendenza e la trappola della spirale della violenza all’interno delle mura domestiche”.

“La lotta alla violenza sulle donne non è né di destra né di sinistra – concludono Viale e Bordilli – va combattuta ogni giorno con la sensibilizzazione dei giovani, ogni giorno, con iniziative che coinvolgano il mondo produttivo che portano a risultati concreti come il nuovo sportello per il supporto delle vittime di femminicidio aperto in questi giorni da Ascom proprio a Genova”.