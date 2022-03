Villa Bombrini candidata a diventare il nuovo hub per vaccini e tamponi a Genova - Genova 24

Genova. Potrebbe sorgere a Villa Bombrini, alla foce del Polcevera lato Cornigliano, il futuro hub polivalente in cui concentrare vaccini, tamponi e servizi di prevenzione per il Covid e altre malattie epidemiche nell’area metropolitana genovese. A spiegarlo nel corso di un’intervista a Genova24 è Luigi Carlo Bottaro, direttore generale della Asl 3, azienda che aveva con successo il centro pubblico-privato allestito alla Fiera e che gestisce tuttora le operazioni alla sala Chiamata del porto.

“Abbiamo avuto grandi difficoltà a trovare strutture adatte, ma non abbiamo minimamente accantonato l’idea di creare un centro polivalente per i prossimi anni – spiega Bottaro -. Non vogliamo trovare la scusa della struttura per non fare quello che avevamo in testa, quindi stiamo lavorando tantissimo su Villa Bombrini per localizzare lì il nuovo hub. C’è un’idea già molto strutturata. Abbiamo chiesto alla Società per Cornigliano, proprietaria dell’edificio, di poter ampliare gli spazi a nostra disposizione”.

Ad oggi Villa Bombrini ospita già un centro per le vaccinazioni pediatriche, un servizio di tamponi antigenici con accesso pedonale, ma anche attività di contact tracing e formazione per gli operatori in prima linea nell’emergenza Covid. La Asl non paga alcun affitto ma solo un rimborso per le spese di gestione, formula che potrebbe essere facilmente mantenuta in futuro. Negli ultimi mesi l’azienda sanitaria ha bandito tre manifestazioni di interesse, rivolte a soggetti sia pubblici sia privati, per trovare un luogo in grado di ospitare il centro polivalente, ma nessuna di queste procedure è andata a buon fine. Un’ipotesi promettente sembrava essere quella delle Torri Faro a San Benigno, ma gli spazi offerti non rispettavano i requisiti di accessibilità.

L’idea, insomma, è quella di spostare a Cornigliano tutte le attività attualmente ubicate alla sala Chiamata del porto. Anche se la potenza di fuoco non sarebbe la stessa: “A San Benigno – commenta il direttore generale – siamo arrivati a fare 1.300 vaccini al giorno, Villa Bombrini non avrebbe questa capacità, arriveremmo a circa 500 dosi al giorno“. D’altra parte – ma sono valutazioni al vaglio di Alisa e Regione – una nuova campagna vaccinale mirata su anziani e categorie fragili potrebbe essere gestita in maniera più capillare attraverso farmacie, distretti e medici di famiglia. “Se invece si dovesse aprire una nuova fase emergenziale è chiaro che dovremmo trovare un altro spazio. Sui tamponi, invece, abbiamo dato dimostrazione di avere una certa esperienza”.

Il trasloco comunque non sarebbe imminente, anche perché le vaccinazioni stanno andando avanti e non c’è alcuna indicazione di dismettere gli hub in servizio, almeno finché durerà lo stato d’emergenza che scade il 31 marzo. D’altra parte il motore gira a un regime molto inferiore rispetto ai picchi dell’anno scorso: “È evidente che la richiesta di vaccinazioni è scesa di molto e noi ci adattiamo – conferma Bottaro -. Ora c’è una nuova verve data dall’arrivo di Novavax. Alla sala Chiamata lavoriamo su 5 box estensibili in rapporto alle richieste e a livello di personale cerchiamo di usare solo le risorse necessarie. Parliamo di 250 vaccinazioni al giorno la scorsa settimana, ora aumenteremo fino a 300. È verosimile che ci sia un’ulteriore spinta ma senza raggiungere i livelli precedenti, anche perché abbiamo tassi di copertura estremamente alti”.

La prossima settimana è previsto un incontro con Antonio Benvenuti, appena rieletto console della Culmv: “C’è stata una grandissima collaborazione che credo abbia dato tantissimo alla città, i rapporti sono ottimi. L’idea è quella di continuare su questa strada e mantenere l’uso della sala Chiamata finché ne avremo necessità“, commenta il direttore della Asl 3.

A diminuire è stata anche la richiesta di tamponi, motivo per cui “andremo a rimodulare il drive through di Quarto, offrendo il servizio a giorni alterni, pronti a tornare a pieno regime sperando però che non ce ne sia più bisogno”. Stesso discorso per i centri che offrono test antigenici come Voltri, Sampierdarena e la stessa Villa Bombrini: “Anche qui – conclude Bottaro – abbiamo numeri piuttosto bassi, prima viaggiavamo sui 300-350 tamponi al giorno, ora sono 50-60 con un indice di positività estremamente basso”. za