Viareggio Cup: il Genoa supera (7-2) il Pontedera e si qualifica per gli ottavi di finale - Genova 24

Bologna-Don Torcuato 9-0

Reti: 14′ pt. Anatriello (B), 22′ Anatriello (B), 34′ Mazia rig. (B); 16′ st. Dimitrijevic (B), 27′ Mazia (B), 32′ Anatriello (B), 34′ Mazia rig. (B), 44′ Anatriello (B), 48′ Mazia (B).

A.P.I.A. Leichardt-Sassuolo 0-11

Reti: 20′ pt. Baldari (S), 29′ Loporcaro (S), 31′ Foresta (S); 5′ st. Bruno (S), 8′ Bruno (S), 22′ Bruno (S), 25′ Sasanelli (S), 27′ Bruno (S), 30′ Sasanelli (S), 36′ Sasanelli (S), 39′ Henriksen (S).

Milan–Carrarese 3-3

Reti: 26′ pt. Anane (M), 36′ Nazzaro (C); 5′ st. Boni (M), 27′ Grasso (C), 36′ Di Maggio aut. (C), 44′ Montalbano (M).

Westchester Utd.-Parma 1-3

Reti: 43′ pt. Baffour (W); 3′ st. Selvini (P), 4′ Selvini (P), 18′ Borgia (P).

Genoa-Pontedera 7-2

Reti: 2′ pt. Vassallo (G), 9′ Lipani (G), 21′ Manfredonia (G), 25′ Lipani (G), 30′ Fini (G), 40′ Lipani (G); 7′ st. Faye S. (P), 41′ Bornosuzov (G), 48′ Guerrucci (P).

U.Y.S.S. New Ypok- Spal 0-7

Reti: 4′ pt. D’Uffizi (S), 26′ Semenza (S), 34′ Salaia (S), 40′ Puletto (S), 42′ Martini (S); 11′ st. Bicki Bekem (S), 32′ Imputato (S).

Si è giocata la terza giornata del 3° Viareggio Women’s Cup, che ha visto ‘uscita di scena del Genoa, insieme a Livorno ed A.P.I.A