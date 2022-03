Via San Martino, da tre mesi con la fogna in mezzo alla strada: "I lavori spettano ai privati" - Genova 24

Genova. Liquami fognari in mezzo alla strada e una puzza rivoltante che promette solo di peggiorare con l’aumento delle temperature. Così si presenta da almeno tre mesi via San Martino, nel tratto all’altezza dell’attraversamento pedonale di fronte alla sede Rai, a causa di una perdita che nessuno sembra intenzionato a risolvere nonostante la montagna di lamentele e segnalazioni arrivate dai cittadini della zona.

Il problema principale è che il tombino in questione corrisponde all’allaccio fognario di un privato, precisamente il condominio del civico 47 che sorge proprio accanto all’origine dello sversamento. Ed è questo il motivo per cui finora il Comune ha proceduto a transennare senza però intervenire sul guasto, ritenendo di non avere competenza diretta. Anche se gli escrementi scorrono liberamente sulla pubblica strada e a subirne gli effetti sono tutti i residenti della zona.

“Noi abbiamo segnalato più volte il problema agli uffici competenti – spiega Francesco Vesco, presidente del Municipio Medio Levante -. Oggi abbiamo ricevuto una risposta chiara. La direzione strade ha fatto ingiunzione nei confronti del condominio e contemporaneamente ha dato mandato ad Aster di redigere un preventivo per l’intervento. Se il privato non risponderà nei tempi dovuti, allora si faranno i lavori in danno per riparare la perdita mettendogli in conto le spese”.

A quanto pare alcune sanzioni per il mancato intervento sarebbero già state addebitate, ma nulla è servito a sbloccare la situazione. Anzi, nelle ultime ore quello che all’inizio era un rivolo d’acqua verdastra è diventato un fiume di melma puzzolente che scende a valle per diverse decine di metri. Gli abitanti nei gruppi Facebook di quartiere giurano di avere scomodato chiunque: dalla polizia locale ai carabinieri, passando per Amiu e Aster. Ora bisognerà aspettare altre settimane. Nel frattempo è iniziata la primavera: chissà che dal letame prima o poi non nascano i fiori…

Foto dal gruppo Facebook “Sei di San Martino (d’Albaro) se…”