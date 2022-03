Via Livorno, presidio sotto Tursi e incontro con Bucci. L'Usb: "Primi sfratti potrebbero arrivare a breve" - Genova 24

Genova. Presidio sotto palazzo Tursi questo pomeriggio da parte di alcune delle famiglie del civico 12 di via Livorno, messo in vendita dall’Inps a prezzi inaccessibili per chi lo abita da decenni, famiglie per lo più composte da persone ormai molto anziane entrate in quello che era ai tempi un immobile di edilizia popolare a cui si accedeva tramite bando pubblico.

L’obiettivo del presidio, organizzato dal sindacato Usb, era chiedere alle istituzioni locali di mediare con l’ente previdenziale. Le famiglie oggi speravano di essere ascoltate dai capigruppo del consiglio comunale, ma l’incontro è stato rinviato alla settimana prossima. Il sindaco Marco Bucci ha però informalmente incontrato una delegazione e si sarebbe impegnato nell’aprire un tavolo sulla vicenda: “Gli abbiamo spiegato – dice Federico Palacio, della Federazione del sociale dell’Usb – che i tempi sono stretti perché una delle famiglie ha solo 15 giorni di tempo per rispondere all’opzione di acquisto da parte dell’Inps e rischia subito dopo di ricevere la lettera di sfratto e per le altre ci sono comunque solo due mesi di tempo. Il sindaco ha detto che occorre cercare di bloccare eventuali procedure di sfratto anche perché c’è una legge del 2021 che consentirebbe agli enti locali di acquistare immobili da altri enti pubblici al 50% e questa potrebbe essere un’ opzione da valutare”.

Il presidente del consiglio comunale Federico Bertorello, intanto ha fatto sapere di aver già inviato sia alla direzione provinciale dell’Inps sia alla sede centrale a Roma una richiesta di incontro sulla vendita dell’immobile di via Livorno.

L’Usb e gli inquilini di via Livorno quindi attendono l’incontro a Tursi della prossima settimana e nel frattempo il sindacato ha deciso di avviare una mappatura di altri immobili Inps in città per capire se ci sono altre situazioni come quella di via Livorno.