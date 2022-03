Venezia-Sampdoria, Marco Giampaolo: "Paura? Ce l'ha chi vive la guerra, abbiamo bisogno dei tifosi" - Genova 24

Domani all’ora di pranzo, la Sampdoria dovrà conquistare una buona fetta di salvezza nella trasferta di Venezia. Per farlo sarà necessario confermare i buoni spunti messi in evidenza contro la Juventus ma soprattutto dimostrare di “esserci con la testa” visto che contro l’Atalanta e l’Udinese non si è vista una squadra concentrata a dovere. Inoltre, la speranza è di ritrovare il Candreva della prima parte di stagione. Forse, in questo caso, anche un cambio di modulo, perlomeno in corsa, potrebbe aiutare.

Perdere contro i lagunari, significherebbe fallire il terzo scontro diretto su tre dopo la sfida contro lo Spezia e quella con l’Udinese e impelagarsi ancora di più nelle acque torbide della classifica. Una vittoria, invece, farebbe fare un bel salto in avanti in classifica e nel morale, consentendo alla squadra di lavorare con più serenità e con meno punti interrogativi in testa durante la sosta. Giampaolo potrà contare su tutti gli effettivi, ad eccezione dei lungodegenti Damsgaard e Gabbiadini.

Giampaolo, ai microfoni del club ha presentato così la partita contro gli uomini di Zanetti: “A Venezia dobbiamo scendere in campo con la mentalità che questa partita richiede perché giocheremo all’ora di pranzo, arriveremo allo stadio in battello, il campo è più piccolo, con gli spalti molto vicini al terreno di gioco e il pallone viaggia molto più veloce: dovremo essere bravi ad entrare in partita molto prima del fischio d’inizio“.

“Affronteremo una buona squadra – prosegue l’allenatore – camaleontica e che sa adattarsi all’avversario di turno, senza mai rinunciare a quello che è il suo modo di fare calcio. Sappiamo che è una gara importante, anzi molto importante ma non è una finale anche se come tale andrà giocata“.

Poi, un pensiero a più ampio raggio parlando dello stato di salute mentale della squadra: “Quando si è in lotta per la salvezza qualche pensiero in più è giusto averlo, è inevitabile e fa parte della storia del calcio. Ritengo però che il sentimento della paura non sia corretto, in questo momento ha paura chi sta facendo la guerra, non un calciatore che si prepara a scendere in campo per giocare a calcio, pur sapendo che la sfida si porterà dietro le sue tensioni. I tifosi? So che molti saranno al nostro seguito domenica: conosco bene il loro attaccamento alla squadra, sempre e soprattutto in questo momento in cui la squadra ne ha bisogno“. I supporter blucerchiati hanno fatto sentire il loro affetto alla squadra anche alla stazione di Brignole, dove hanno salutato la truppa doriana in partenza per Venezia.