Venezia-Sampdoria: la cronaca live del match salvezza della 30^ di Serie A - Genova 24

VENEZIA 0 – SAMPDORIA 2 (23′, 37′ Caputo)

85′ Il Venezia finisce in dieci, Henry si becca il secondo giallo per proteste e lascia il campo tra le urla furiose di Zanetti, che ha poco gradito l’atteggiamento del proprio attaccante. Anche perché la prossima partita sarà un altro scontro diretto, contro lo Spezia.

84′ Ancora cambi per la Samp, Augello rileva Murru. Vieira prende il posto di Ekdal.

79′ Poca qualità e idee abbastanza confuse. Tuttavia, il Venezia prova l’assalto all’area della Samp. Dentro Crnigoi.

78′ Il Venezia si affida a lanci lunghi nel cuore dell’area. Audero esce bene di pugno togliendo la palla dalla testa di Henry.

77′ Nsame dimostra ancora una volta di non essere propriamente un cecchino da area di rigore. Al posto di incocciare di testa uno spiovente proveniente dall’esterno, prova uno strano appoggio di testa facilitando il lavoro alla difesa doriana.

75′ Manca un quarto d’ora alla fine della partita. La Samp sta gestendo nel complesso bene il doppio vantaggio. Se si esclude la situazione in cui Okereke è stato fermato da Thorsby nel cuore dell’area poco prima di calciare in porta, il Venezia non si è mai reso seriamente pericoloso.

74′ Traversone dalla sinistra di Murru. Quagliarella riesce in posizione defilata e tra due difensori a calciare in porta, ma l’arbitro ferma tutto segnalando un fallo in attacco.

71′ Giampaolo opera due cambi. Candreva e Sensi lasciano il posto a Quagliarella e Rincon.

70′ Bel cross di Ebuhei per Nsame. Il colpo di testa dell’attaccante veneziano non è però preciso nonostante si trovasse nel cuore dell’area e senza un marcatore nei paraggi.

67′ Zanetti richiama in panchina Nani. Al suo posto Kiyine.

60′ La Samp si fa vedere in avanti. Candreva tira da fuori e da posizione defilata. La conclusione finisce abbondantemente alta sulla traversa.

54′ Doppio cambio nel Venezia: Fiordilino e Okereke lasciano spazio a Nsame e Busio.

53′ Il Venezia sta interpretando la ripresa in modo più propositivo rispetto al primo tempo, anche perché alla Sampdoria basta conservare e non rischiare. Tuttavia, una rete riaprirebbe la gara, quindi la Samp dovrebbe provare o a chiuderla o a ricominciare a fare possesso.

49′ Punizione da buona posizione per il Venezia. Il tentativo di Aramu si infrange però contro la barriera. Poco dopo, cross di Haps. Rimpallo in area che favorisce Okereke, che si trova la palla tra i piedi a pochi passi dalla porta. L’intervento di Thorsby è regolare e provvidenziale. Okereke rimane parecchio a terra dolorante ma il centrocampista norvegese ha colpito prima la palla.

47′ Primi due minuti con il Venezia in attacco. La squadra di Zanetti gioca anche contro l’orologio.

46′ Si riparte con gli stessi ventidue che hanno iniziato la partita.

Secondo tempo

45’+1 Dopo un minuto di recupero, Orsato manda tutti negli spogliatoi.

43′ Fallo duro di Okereke, in scivolata su Sensi. Ammonito.

40′ Ammonito anche Henry del Venezia. Orsato va nel frattempo a placare mister Zanetti. Nervosismo palpabile tra i padroni di casa, sotto di due goal per merito della Samp, certo, ma soprattutto per due errori che in Serie A non si devono commettere.

37′ Raddoppio Samp! Ancora Caputo! Il Venezia è ancora pasticcione in costruzione. Sabiri riesce a recuperare la palla sorprendendo alle spalle il difensore avversario. La Samp è quindi brava a capitalizzare con lo stesso Sabiri che riceve dentro l’area, appoggia a Sensi. Conclusione respinta dal portiere sulla quale si avventa Caputo, che porta a due le reti di vantaggio.

37′ Bel lancio centrale di Candreva a premiare il movimento in profondità di Caputo. Scarico della punta che però non viene “attaccato” da nessuno a rimorchio.

34′ Cartellino giallo per Haps e Sabiri. Qualche scaramuccia a seguito di uno scontro di gioco a seguito del quale il trequartista doriano lancia con le mani il pallone contro l’avversario. Non di certo una colpo in grado di produrre alcun dolore. Più che altro un gesto di stizza dopo il fallo subito.

31′ Cross di Aramu per Henry. Colpo di testa che termina alto sulla traversa con Falcone in controllo. La Sampdoria è in controllo della partita. A dieci minuti dal goal di Caputo, il Venezia non è ancora riuscito a impensierire i blucerchiati, che ora devono cercare il colpo del K.O.

23′ Pasticcio Venezia e Sampdoria avanti! Mäenpää tergiversa oltremodo con il pallone tra i piedi dopo aver ricevuto un retropassaggio di Ceccaroni. Sabiri ne approfitta e in scivolata gli soffia la sfera, che finisce nei piedi di Caputo. Da posizione favorevole, l’attaccante ex Sassuolo non se lo fa dire due volte e mette la palla in rete.

2o’ Gara avara di emozioni fino a questo momento. Il Venezia prova ad attaccare con rapidi cambi gioco, mentre la Samp punta su una manovra più ragionata.

13′ Azione avvolgente della Sampdoria, con Thorsby che verticalizza per Caputo. La palla passa per Sensi al limite dell’area, tocco per Candreva che prova la conclusione. Tentativo fuori misura.

10′ Intorno al decimo, il Venezia prova a fare il gioco e a mettere sotto pressione la difesa della Samp. Tentativo di affondo che ha però portato soltanto a una conclusione ribattuta dalla difesa.

3′ La Sampdoria sembra aver approcciato bene la partita. La squadra cerca di imporre il proprio gioco. Il Venezia attende per provare a ripartire.

1′ Si parte al “Penzo”. Marco Giampaolo cambia leggermente rispetto alle ultime uscite. Niente tandem offensivo pesante, Quagliarella parte in panchina, ma un assetto più mobile con Sabiri e Sensi ad agire dietro a Caputo.

Le formazioni

Venezia (4-2-3-1): Mäenpää; Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Haps; Fiordilino, Ampadu; Aramu, Okereke, Nani; Henry.: All. Zanetti.

Sampdoria(4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All.: Giampaolo.

Venezia. Match a dir poco delicato per la Sampdoria. Gli uomini di Giampaolo sono chiamati a vincere contro la squadra di Zanetti per evitare un finale di campionato con lo spettro della retrocessione appena fuori dalla porta. La Samp ha al momento 26 punti in classifica, 22 ma con una partita in meno disputata quelli raccolti dai veneti.