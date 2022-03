Vende un iphone 13 a un 70enne genovese ma non glielo consegna: denunciato 40enne - Genova 24

Genova. I carabinieri della stazione di Carignano, seguito accertamenti, hanno per truffa un sardo 40enne.

L’uomo, titolare di un negozio online, aveva incassato la somma di 1.500 euro per la vendita di un telefono cellulare iphone 13, senza mai consegnare l’oggetto all’acquirente, un 70 enne genovese.

Un reato, quello delle truffe informatiche, che non accenna a rallentare e che vede spesso le persone più anziane finire vittima di approfittatori. Fondamentale resta, in ogni caso, presentare denuncia per far in modo che le forze dell’ordine possano risalire agli autori delle truffe.