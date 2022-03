Veicoli abbandonati, assessore Viale: "Una difficile lotta al degrado" - Genova 24

Genova. Sono stati 3418 i relitti rimossi dal 2019 ad oggi e le operazioni continuano anche in questi giorni. Giorgio Viale, assessore alla sicurezza del Comune di Genova spiega: “abbiamo ridotto all’osso le tempistiche di rimozione nonostante le leggi non ci aiutino”.

Nota dolente sono i “Lunghi tempi di attesa per notifiche e ricorsi nonché l’impossibilità di rimuovere veicoli sottoposti a sequestro o blocco amministrativo tra i principali responsabili della permanenza per mesi e a volte anni di veicoli abbandonati sulle nostre strade”.

Conclude Viale: “ringrazio la Polizia Locale per l’impegno nel trovare gli intestatari dei veicoli e per la grande competenza nelle complesse pratiche amministrative che ci consentono numeri in crescita nella rimozioni per avere meno degrado e più posti auto disponibili”