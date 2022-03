Valpolcevera, in municipio votata all'unanimità una mozione per rilanciare l'ospedale Gallino - Genova 24

Genova. Il consiglio municipale della Valpolcevera ha approvato all’unanimità – centrodestra incluso – una mozione presenetata dai gruppi di Pd, Lista Crivello, Misto e M5s che ha per oggetto la difesa della sanità pubblica nella vallata e, in particolare, la richiesta di un potenziamento dell’ospedale Gallino di Pontedecimo.

“Un documento importante – dice il presidente del municipio Federico Romeo – che nasce da un lavoro di confronto anche con chi lavora all’interno dell’ospedale e con molte realtà del territorio, quello della sanità è un tema molto sentito in Valpolcevera e credo che la mozione potrà dare un input a un discorso che si è bloccato da troppo tempo, con risposte da parte della Regione del tutto insufficienti”.

Nella mozione, votata appunto all’unanimità, anche un passaggio politicamente delicato: quello in cui si parla della mancanza di un vero e proprio assessore alla Sanità, il cui ruolo è rivestito da tempo dal presidente stesso della Regione Giovanni Toti.

Ma al di là di questo, la richiesta è del tutto concreta: la mozione è tesa a chiedere al presidente e alla giunta municipale di attivarsi nei confronti del presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria, di Asl 3 Genovese e di Alisa, “al fine di procedere con una riorganizzazione dei presidi sanitari presenti sul territorio che possa garantire i servizi essenziali, riconoscendo nell’Ospedale Gallino di Pontedecimo, un punto strategico che eroghi determinate prestazioni”.

Nel documento queste prestazioni vengono elencate, punto per punto: chirurgia di bassa e media complessità (dove possono ruotare diverse specialità, utilizzando al meglio le tre sale operatorie esistenti, già rinnovate e attrezzate di adeguate apparecchiature, con un necessario potenziamento del personale medico anestesista, infermieristico e OSS, ad oggi assolutamente insufficiente), radiologia (con un adeguamento attraverso la sostituzione dell’attuale TAC con una di ultima generazione più performante e con minore emissioni di radiazioni, l’installazione di una Risonanza magnetica e il potenziamento del personale medico e tecnico), endoscopia digestiva (con un potenziamento di personale adeguato al fine dell’abbattimento delle attuali liste d’attesa), dialisi (con l’apertura di un punto dedicato, attualmente inesistente, per gli utenti della Valpolcevera e Vallescrivia che compiono lunghi e disagevoli spostamenti per accedere alle cure), cardiologia (attraverso la riapertura del reparto che garantisca tutte le emergenze cardiologiche, provvisto di sala predisposta per l’impianto pace maker peraltro già presente), laboratorio, punto di primo intervento h24, medicina con un potenziamento di personale medico e infermieristico.

“Ormai da molti anni – si legge nella mozione – la Valpolcevera e il vicino territorio della Valle Scrivia sono stati oggetto di una riorganizzazione sanitaria che ha comportato la chiusura dell’Ospedale Pastorino di Bolzaneto, la riconversione degli ospedali Celesia di Rivarolo e Frugone di Busalla; nell’ambito di tale riorganizzazione, l’Ospedale Gallino di Pontedecimo, pur restando un presidio di importanza strategica per le zone della Valpolcevera, dei comuni dell’Alta Valpolcevera e della Valle Scrivia ha subito un notevole svuotamento di funzioni”.

Ma l’ospedale Gallino potrebbe rispondere alle esigenze sanitarie, di circa 100 mila persone del Municipio Val Polcevera e dei Comuni di Campomorone, Ceranesi, Serra Riccò, Sant’Olcese, Mignanego e parte della Valle Scrivia, oltre che degli utenti di tutto il bacino della ASL 3 in riferimento a determinate specialità di bassa e media complessità.