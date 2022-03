Una targa in memoria di Susanna Marotta nelle aiuole della Foce, la proposta sbarca a Tursi - Genova 24

Genova. Era stata per 18 anni la direttrice dell’Aci di Genova, un lavoro che portava avanti con passione e creatività. Susanna Marotta si era spenta troppo presto a 65 anni, nel maggio 2021, lasciando un vuoto incolmabile nell’Automobile club di Genova.

E’ a questa donna, molto nota anche negli ambienti dello sport e della scuola – per le tante iniziative portate avanti con le istituzioni con l’obbiettivo di promuovere la guida sicura e la conoscenza del codice della strada – che il consiglio comunale di Genova è chiamato a dedicare una targa.

La proposta sarà avanzata domani, durante la seduta in aula rossa, con una mozione del consigliere di Fratelli D’Italia Alberto Campanella. L’idea è quella di posizionare la targa in una delle aiuole storiche della Foce, in viale Brigate Partigiane, davanti alla sede dell’Aci di Genova.

“Chi la conosceva, la descrive “cuore pulsante delle tante iniziative sul territorio di Aci Genova, dalla sicurezza alla promozione della cultura della strada” – si legge nella proposta di Campanella – ricordiamo anche che all’inizio degli anni Duemila, aveva siglato un’intesa con il Comune di Genova e la polizia locale per organizzare corsi di avviamento al patentino delle moto, proprio negli istituti genovesi. L’educazione stradale nei confronti dei più giovani veniva portata avanti con ironia, anche per i più piccoli, con iniziative solidali”.

Susanna Marotta era anche attiva nell’ambito della beneficenza è proprio nel 2007, tramite l’Aci, organizzò una vendita benefica di calendari per l’associazione genovese Make a Wish, nata per realizzare i desideri dei piccoli malati terminali.