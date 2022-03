Un sms dalle Poste, ma è una truffa: attenzione soprattutto a chi ha un conto corrente - Genova 24

Genova. Non c’è fine per i tentativi di truffe online e le modalità sono le più disparate. L’ultima in ordine di tempo è stata segnalata dalla polizia sulla pagina faceook dell’agente Lisa’ e riguarda Poste italiane.

Ci sono utenti che stanno ricevendo via sms un messaggio con una presunta anomalia sul proprio conto corrente e un link su cui cliccare per effettuare una verifica.

Ovviamente per chi non ha veramente un conto alle Poste sarà anche facile capire che si tratta di una truffa, ma per la legge dei grandi numeri qualche disattento o semplicemente ingenuo potrebbe cadere nel tranello.

E’ quindi fondamentale ricordare che cliccare sul link non porterà mai a nulla di buono visto che fra l’altro banche e Poste non comunicano con queste modalità.

Il consiglio è quello di eliminare l’sms e segnalare quanto accaduto alla polizia postale.