Un altro pullman della speranza, dalla Liguria alla Polonia per salvare i profughi ucraini - Genova 24

Polonia. Sono partiti ieri mattina da Pietra Ligure e, dopo circa 24 ore, sono arrivati oggi in Polonia, al confine con l’Ucraina. Un gruppo formato da cinque persone: tre autisti (Bruno Caccamo, Pasquale Perronace e Giovanni Schinca), un interprete (Vadym Volyanyk) e una delle organizzatrici di questa iniziativa di grande solidarietà (Claudia Bortolotti). L’obiettivo portare alla frontiera i tanti beni raccolti e soprattutto aiutare le donne e bambini in fuga dalla guerra a raggiungere l’Italia e l’Europa. Il tutto grazie a un pullman messo a disposizione gratuitamente da un’azienda di viaggi di Pietra Ligure, la Balestrino.

Le oltre due tonnellate di indumenti, alimenti e medicinali donati sono già stati scaricati nel punto di raccolta di Przemysl, dove verranno smistati e poi trasportati nelle numerose città ucraine bombardate. “Qui sono molto organizzati, abbiamo incontrato camion provenienti da tutta Europa” ci racconta Vadym, un ragazzo ucraino che vive a Genova e che ha scelto di partecipare a questa missione per agevolare le comunicazioni tra il gruppo, i polacchi e i profughi: “Sarà importante spiegare loro quale sarà il loro futuro in Italia e chiarire dove andranno a stare”.

La sua speranza, e quella dei suoi compagni di viaggio, è di ritornare in Liguria senza nemmeno un sedile del pullman vuoto. “A disposizione ci sono 50 posti – dice – abbiamo anche deciso di non caricare troppo il pullman, non solo perché non è un mezzo da carico, ma anche in modo da avere dei posti liberi nel caso avessimo incontrato persone che stessero attendendo al freddo e avessero bisogno di un posto al caldo dove potersi sedere, riposare e bere un caffè o un the”.

A Przemysl, infatti, così come in Ucraina, le temperature al momento sono molto rigide, sotto lo zero, e sta nevicando. I profughi in arrivo sono stati lasciati a circa 10 km dalla frontiera, che dovranno raggiungere a piedi, prima di incontrare una navetta che li porterà ai punti di raccolta. E in questa lunga camminata al gelo, le persone in fuga dalla guerra cercano di scaldarsi il cuore con la speranza di poter trovare un posto sicuro dove vivere, dove non è necessario raggiungere gli scantinati ad ogni allarme, dove il rumore delle bombe e dei carri armati non farà più parte della loro quotidianità.

I cinque volontari liguri li stanno aspettando, per cercare di infondere loro nuova fiducia e salvarli dalla malvagità di questa guerra che sta mietendo ogni giorno sempre più vittime. “Stiamo aspettando che arrivino donne e bambini nel punto di raccolta che ci verrà indicato, probabilmente vicino a Cracovia, circa 40 km da dove ci troviamo ora. Lì spiegheremo loro dove siamo diretti e come verranno accolti in Italia”, spiega Chiara Bortolotti, geometra e giornalista che in appena 4 giorni è riuscita a organizzare questa missione umanitaria insieme all’amica Daniela Wax, che ha messo a disposizione i fondi per il viaggio e ha aiutato a coordinare l’operazione.

Una volta saliti sul pullman, volontari e profughi partiranno alla volta di Genova e si procederà alla loro registrazione presso la prefettura grazie all’ausilio di padre Vitali della chiesa di Santo Stefano nel capoluogo ligure. “Verrà data priorità a tutti coloro che hanno parenti in Europa – spiega – Non essendoci in Italia alcuna disposizione a livello governativo per l’accoglienza dei profughi, per chi non ha già un appoggio ci saranno più difficoltà. Ma ciò non significa che se vorranno venire con noi, li lasceremo qui”.

“È stata un’impresa titanica organizzare tutto in così poco tempo – aggiunge -, ma siamo riusciti a trovare due strutture che possono ospitarli”. Si tratta del Monastero delle ex suore Sacramentine ad Albaro, che metterà a disposizione 20 camere, e la comunità di Sant’Egidio a Genova. “Porteremo donne e bambini in un polo di smistamento, dove i parenti verranno a prenderli, mentre altri verranno accolti nelle due strutture. L’opera di volontariato ha risposto molto bene, siamo contenti della nostra piccola missione”.

Ma non solo persone, l’obiettivo di Chiara è riuscire a mettere in salvo anche un cane. “Mi sono attrezzata con un trasportino, una museruola e del cibo. Anche gli animali sono essere viventi e vogliamo trovare una casa anche a loro. Una mia amica si è già detta disposta a prendersi cura di un cane, che spero di riuscire a portare in Italia e che diventi così parte della nostra storia”.

Una passione, quella per gli animali, che Chiara nutre da tempo: “Ho salvato diverse capre dal macello, ora sono nella mia tenuta di Bubbio, vicino ad Acqui, insieme ad altri cani che erano stati abbandonati, cerco uno o due persone che se ne occupino”. E proprio nella sua seconda casa che la genovese offre ai profughi 6 posti letto.

Un grande cuore il suo, come quello degli autisti e dell’interprete che volontariamente hanno deciso di partecipare alla missione. Grazie al quale tante persone potranno scappare dalla tragicità della guerra e avere un futuro migliore.