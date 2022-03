Ufficiale: le elezioni comunali a Genova saranno il 12 giugno, si vota anche per il referendum - Genova 24

Genova. Le elezioni amministrative si terranno domenica 12 giugno con eventuale ballottaggio domenica 26 giugno. A riferirlo su Twitter, spiegando che il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri, è il deputato del Pd Stefano Ceccanti e lo confermano fonti ministeriali citate dalle agenzie di stampa. La scelta è stata motivata anche in considerazione del termine dell’anno scolastico, il 10 giugno.

Il 12 giugno in pratica sarà un election day: oltre al rinnovo delle amministrazioni locali, infatti, si voteranno anche i cinque referendum sulla giustizia proposti da Lega e radicali: la riforma del Csm, l’abolizione della legge Severino, i limiti agli abusi della custodia cautelare, la separazione delle funzioni dei magistrati e la loro equa valutazione.

Dunque è segnata sul calendario la data dell’appuntamento con le comunali a Genova. L’eventuale secondo turno sarà come di consueto dopo due settimane, anche se i sondaggi usciti in questi ultimi giorni tendono a escludere l’ipotesi del ballottaggio. Si voterà non solo per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, ma anche per i consigli e i presidenti dei nove Municipi, che per la prima volta verranno scelti con un meccanismo di elezione diretta simile a quello già in vigore per il Comune.

Al momento sono cinque i candidati al vertice di Palazzo Tursi: il sindaco uscente Marco Bucci, sostenuto da tutto il centrodestra; l’avvocato Ariel Dello Strologo, presidente della comunità ebraica genovese, sostenuto dal centrosinistra e dal M5s; l’attivista Antonella Marras che ha ottenuto l’appoggio della coalizione Sinistra insieme; il senatore ex M5s Mattia Crucioli con la lista Uniti per la costituzione sostenuta da Italexit, Ancora Italia, Riconquistare l’Italia, Alternativa ma anche dal Partito Comunista di Marco Rizzo; la sindacalista Cinzia Ronzitti per il Partito Comunista dei Lavoratori.

In Liguria sono 20 i comuni al voto e di questi 7 sono in provincia di Genova: oltre al capoluogo ci sono Arenzano, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno. Il secondo turno sarà possibile solo a Genova e Chiavari (unici centri con più di 15mila abitanti) se nessuno dei candidati otterrà il 50% più uno dei voti validi. In Liguria sarà cruciale anche l’appuntamento della Spezia.

SISTEMA ELETTORALE

Nei Comuni fino a 15 mila abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri Comunali. Ciascun candidato alla carica di primo cittadino è affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di consigliere. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia. Il voto per il sindaco e quello per il consiglio sono uniti: votare per un candidato sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia.

Viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati si andrà al ballottaggio per questi ultimi la seconda domenica successiva. Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano. Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio: alla lista che appoggia il Sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

Per i Comuni con più di 15 mila abitanti si vota sempre con una sola scheda, sulla quale sono già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, a fianco di ciascuno, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

Il cittadino può esprimere il proprio voto in tre modi diversi. Nel primo caso è possibile tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato. Nel secondo caso è possibile tracciare un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la doppia preferenza di genere: tale possibilità, prevista per i i cittadini dei Comuni superiori ai 5 mila abitanti, consente di esprimere due preferenze per i consiglieri comunali purché riguardanti candidati consiglieri di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto “voto disgiunto”. Nel terzo caso è possibile tracciare un segno solo sul nome del sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.

Nei Comuni con più di 15 mila abitanti è eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50 per cento più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare per il ballottaggio la seconda domenica successiva per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti al primo turno, verrà ammesso al ballottaggio il candidato alla lista più votata (maggiore cifra elettorale) e, in caso di ulteriore parità, verrà ammesso il più anziano di età (gli stessi criteri saranno usati in caso di parità nel ballottaggio). Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per stabilire la composizione del consiglio si tiene conto dei risultati elettorali del primo turno e degli eventuali ulteriori collegamenti nel secondo. In pratica, se la lista o l’insieme delle liste collegate al candidato eletto sindaco nel primo o nel secondo turno non hanno conseguito almeno il 60 per cento dei seggi ma hanno ottenuto nel primo turno almeno il 40 per cento dei voti, otterranno automaticamente il 60 per cento dei seggi. I seggi restanti saranno divisi tra le altre liste proporzionalmente alle preferenze ottenute.