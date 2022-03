Ucraina, Usb dichiara sciopero e mobilitazione in porto a Genova il 31 marzo - Genova 24

Genova. Sciopero di 24 ore in porto a Genova e una mobilitazione che prevede un’assemblea nazionale dei lavoratori contro la guerra e le armi. A proclamare lo sciopero il sindacato Usb: la data è quella del 31 marzo, giorno in cui arriverà nello scalo genovese l’ennesima nave della flotta Bahri.

L’astensione, che garantirà i servizi minimi previsti dalla legge, viene indetta “a seguito del continuo ingresso nel porto di navi, nello specifico la Bahri Jeddah, con al proprio interno armamenti diretti in teatri di guerra – si legge nella proclamazione – e in un contesto di guerra internazionale sempre più incentro e pericoloso che rende i porti turistici e commerciali punti sensibili militari con conseguenti rischi per l’incolumità dei lavoratori e della cittadinanza”.

Oltre allo sciopero, che prevede anche un presidio a partire dalle 6 al varco Etiopia, il coordinamento nazionale dell’Usb ha indetto a Genova, al Cap di via Albertazzi, un’assemblea nazionale dei lavoratori su temi della guerra e delle conseguenze del conflitto in termini di posti di lavoro e carovita.

“Non un centesimo, un fucile o un soldato per la guerra” dice l’Usb che ricorda come nelle ultime settimane i lavoratori iscritti al sindacato di base stanno monitorando gli scali italiani “denunciando qualsiasi movimento di armamenti, da Genova a Livorno, passando per Trieste e Civitavecchia.”

Qualche giorno fa all’aeroporto di Pisa i lavoratori Usb si sono rifiutati di caricare armamenti su un aereo civile che, sulla carta, avrebbe dovuto trasportare aiuti umanitari.