Ucraina, una prof genovese pubblica "La guerra di Piero" e l'algoritmo di Facebook le limita l'account - Genova 24

Genova. Alessandra Bucossi è nata a Genova ed è una docente universitaria: insegna Civiltà bizantina all’Università di Ca’ Foscari, a Venezia. Di sicuro non è una guerrafondaia, di sicuro non è solita diffondere attraverso i social contenuti che istighino all’odio. Eppure il suo account Facebook, nelle ultime ore, è stato limitato.

La “colpa”, se così si può dire, è di Fabrizio De André. La professoressa, infatti, ha pensato di pubblicare un link che rimanda alla canzone “La guerra di Piero”, ma secondo l’algoritmo del social network le parole contenute in quella canzone – che come lo stesso De André dichiarò è una “denuncia delle atrocità della guerra stessa” – violano i parametri standard del sistema.

Il fatto che vengano citati morti, fucili, cadaveri, forse la stessa parola “guerra”, costituisce un problema, per il rigido algoritmo, e così per quasi un mese la user Alessandra Bucossi avrà alcune limitazioni: non potrà effettuare dirette (se mai avesse voluto farlo, magari per motivi didattici, avrebbe potuto essere un problema), non potrà pubblicare inserzioni e i suoi post finiranno costantemente in fondo al feed.

“Sparagli Piero, sparagli ora

E dopo un colpo sparagli ancora

Fino a che tu non lo vedrai esangue

Cadere in terra a coprire il suo sangue

E se gli sparo in fronte o nel cuore

Soltanto il tempo avrà per morire

Ma il tempo a me resterà per vedere

Vedere gli occhi di un uomo che muore

E mentre gli usi questa premura

Quello si volta, ti vede e ha paura

Ed imbracciata l’artiglieria

Non ti ricambia la cortesia”

Alessandra Bucossi ha provato a comunicare ai gestori di Facebook che c’è stato evidentemente un errore di valutazione da parte dell’algoritmo ma al momento non è riuscita ad avere un feedback in tal senso. L’unica cosa che Facebook ti permette di fare è sapere a grandi linee perché si è stati bloccati o limitati.

La storia dei social, specialmente di quelli legati a Metaverso, quindi il gruppo di Mark Zuckerberg, è costellata di episodi di questo genere. Nella fattispecie, un account Instagram che quotidianamente posta contenuti su Fabrizio De André si era visto bloccare dall’algoritmo a causa di un video in cui Faber utilizzava la parola “zingari”. Secondo i parametri del cervello digitale quella parola avrebbe fomentato odio e razzismo.

Oggi la situazione di conflitto in Ucraina ha fatto stringere ulteriormente gli standard della comunità social. L’obbiettivo è quello di mantenere bassi i toni sulle bacheche di tutto il mondo ma è evidente che qualcosa non sta andando per il verso giusto. “Postate la canzone sulle vostre bacheche”, chiede la docente genovese ai propri contatti.

Viene da pensare al caso della cittadina francese di Bitche, paese di 5mila anime che utilizzava Facebook per comunicare con i cittadini ma che nel 2021 è stata bandita dal social per la sua assonanza con la parola inglese “bitch”, “stronza”, “puttana”.

O anche gli episodi legati al mondo dell’arte: Jerry Saltz, il critico premio Pulitzer del New York Magazine, aveva visto sospendere da Facebook il proprio account per aver postato un dettaglio dell’affresco di Pompei che mostrava una coppia impegnata a consumare un rapporto. Per non parlare di altre opere celebri con del nudo protagonista, la pagina del Centre Pompidou, che aveva pubblicato una foto di Gerhard Richter al Jeu de Paume ritraente un nudo della fotografa francese Laure Albin Guillot, era stata messa in stand-by. E la celebre Origine du monde di Gustave Courbet, esposto al museo d’Orsay, ha ricevuto il medesimo trattamento. Perfino la Sirenetta di Copenaghen è stata censurata più volte dall’algoritmo.