Ucraina, un nuovo convoglio umanitario con aiuti e ambulanze partirà da Genova: destinazione Odessa - Genova 24

Genova. La città di Genova per la “gemella” Odessa. In queste ore il Comune, insieme al console onorario Igor Mendelevich, imprenditore noto in città tra le altre cose per il progetto di ristrutturazione della ex Marinella, stanno mettendo a punto l’organizzazione di un convoglio umanitario che non si limiterà a raggiungere il confine ma entrerà in Ucraina e arriverà, appunto, dentro la città di Odessa.

Il convoglio sarà complesso – due tir di aiuti, medicinali, medicali e cibo, due ambulanze, che resteranno a Odessa e due pullman vuoti che torneranno indietro con alcuni profughi – e “tutto da costruire, la questione è delicata come non può non essere in un territorio di guerra, ma come Comune vogliamo andare in aiuto dei nostri gemelli di Odessa”, afferma l’assessore comunali Pietro Piciocchi, operativo sull’organizzazione.

Oggi a Tursi, oltre a lui e a Igor Mendelevich, in un incontro con il sindaco Marco Bucci anche Olga Grytsenko, rappresentante per la città di Odessa con i pieni poteri per il coordinamento degli aiuti umanitari, una figura che sta aiutando i vari soggetti che si occupano degli aiuti a districarsi tra i permessi e le lungaggini legate al momento di conflitto.

Ai progetti umanitari messi in campo, oltre al Comune di Genova, sta collaborando economicamente anche la Cisl Liguria. Nei giorni scorsi erano già partiti e rientrati, sempre con la stessa squadra, due autobus Amt che hanno trasferito dal confine a Genova diversi profughi ucraini.

“Si sta facendo il possibile per partire con il convoglio venerdì notte attraverso la rotta rumeno-moldava – spiega Igor Mendelevich – ovviamente per motivi di sicurezza non possiamo fornire dettagli sul percorso e sull’orario previsto per l’arrivo, siamo al lavoro anche con il Gaslini per inviare un’equipe medica per curare bambini feriti o malati”.

“Al momento siamo intenzionati a entrare a Odessa – conclude Mendelevich che dovrebbe essere presente personalmente sul convoglio – a prescindere da quale sarà l’evoluzione della guerra, noi partiremo”.