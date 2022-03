Ucraina, Toti: "Proponiamo un assegno di mantenimento per i profughi ospitati in autonomia" - Genova 24

Genova. “Uno strumento simile all’autonoma sistemazione di protezione civile” per i profughi ucraini, “affinché coloro che hanno già un punto d’appoggio nelle città italiane possano ricevere una sorta di assegno di mantenimento“. È la proposta che i presidenti di Regione hanno “sollecitato” oggi durante la riunione con la Protezione civile nazionale e il direttore Fabrizio Curcio, come ha riportato il governatore ligure Giovanni Toti a margine dell’apertura dell’infopoint a Brignole.

Si tratterebbe di un meccanismo simile a quello adottato anche per gli sfollati del ponte Morandi, un contributo “per usufruire delle case che magari condividono con altre persone provenienti dalla stessa area geografica, come si fa con le calamità di protezione civile quando si rimborsa qualcuno per aiutarlo a coprire le spese“. In questo modo sarebbe garantita una forma di assistenza economica anche a coloro che arrivano in autonomia e vengono ospitati da amici e parenti.

“Abbiamo avanzato alcune proposte oltre che sollecitato alcune modifiche – ha aggiunto Toti -. È chiaro che a carico delle Regioni e dei commissari resta la prima accoglienza, per circa una settimana, prima che vengano inseriti nei sistemi Cas e Cai gestiti dalle prefetture. In Liguria abbiamo già 150 posti letto a disposizione derivanti dagli ex Covid hotel. Abbiamo già chiesto alla protezione civile come procedere dopo la fine dell’emergenza Covid, con l’attivazione di ulteriori strutture di accoglienza temporanea. Aspettiamo indicazioni su questo oltre che sulla copertura dei costi”.

Tra le richieste delle Regioni alla Protezione civile anche “una programmazione e un monitoraggio dei flussi in arrivo” dei profughi ucraini, “un sistema di monitoraggio o al confine o in territorio italiano per poter programmare le misure”. Il problema, ha spiegato Toti, è che “spesso conosciamo i flussi quando le persone sono già a destinazione grazie alle pratiche sanitarie che restano a nostro carico ma che difficilmente si riescono a programmare, perché molti arrivi sono in autonomia, quindi non fatti attraverso canali e neppure censiti”.

“Credo che la straordinaria generosità degli italiani abbia in parte risposto a queste esigenze, ora occorre strutturarle sul lungo periodo con la protezione civile nazionale. Di tutto questo il direttore Fabrizio Curcio ha preso tutti gli appunti del caso. Ci rivedremo prima in sede tecnica poi coi presidenti per mettere a punto un sistema che però è già in piena attività”, ha concluso il presidente ligure.