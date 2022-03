Ucraina, striscioni contro la guerra davanti alle scuole genovesi - Genova 24

Genova. Striscioni contro la guerra sono stati appesi all’alba di stamani davanti a tutte le principali scuole di Genova. Dall’Abba al Fermi, dal Marco Polo alla scuola Diaz-Pertini, dal Calvino al Bergese.

“Studenti uniti contro la guerra” recitano gli striscioni che invitano a partecipare al corteo internazionalista di sabato pomeriggio indetto dai circoli di Lotta comunista.

Un corteo “contro tutti gli imperialismi” che partirà alle 15 in via dei Fanti d’Italia per arrivare in piazza Matteotti. (qui l’approfondimento di Genova24 sul corteo)