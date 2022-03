Ucraina, quattro locali della movida lunedì sera destineranno l'incasso all'emergenza profughi - Genova 24

Genova. Solidarietà in prima persona, quattro locali della movida genovese – il Kowalski di via Giustiniani, la Piccola Birreria Kowalski di salita Pollaioli, I Troeggi di vico Chiabrera e Veracruz in Canneto il Lungo – hanno deciso di contribuire con la loro attività all’emergenza legata all’accoglienza dei profughi ucraini in fuga dal paese colpito dalla guerra.

Lunedì 4 aprile le birrerie e ristoranti terranno un aperitivo di beneficienza – dalle 18 alle 22 – “pensato per sostenere lo sforzo del nostro territorio nell’accoglienza dei profughi ucraini, in larga maggioranza donne e bambini”, dicono i gestori che devolveranno l’intero incasso della serata

Vino, birra e bruschetta, per una serata tra divertimento, socialità e giuste cause. E’ preferibile la prenotazione. “Vi chiediamo di esserci e di aiutarci nel rivelarci utili verso una causa che definiamo semplicemente di umanità”.