Ucraina, pullman e carovana di auto con altri 67 profughi arrivati a Genova nella notte - Genova 24

Genova. Una missione organizzata spontaneamente da cittadini quella portata a termine nella notte, intorno alle 2, dopo oltre tre giorni di viaggio tra andata e ritorno, con l’arrivo di un pullman con quasi 70 profughi dall’Ucraina a Genova. Molti fra loro proseguiranno già da domani il viaggio verso altre città mentre alcuni saranno ospitati in strutture e abitazioni fornite da enti e privati.

Il recupero al confine con la Polonia di questi profughi, soprattutto donne e bambini, è stato possibile grazie a un gruppo di cittadini che si è rinominato “persone per le persone” e che in maniera del tutto volontaria si sono organizzati per affittare un pullman granturismo e recuperare automobili per creare una colonna di mezzi.

Il viaggio di ritorno è stato infinito – hanno raccontato alcuni volontari – dopo giorni di fuga, di stazionamento su treni e check point, soprattutto i bambini più piccoli avevano costantemente bisogno di scendere e prendere aria. Oltre alle soste tecniche per i passeggeri, a rendere più lunga l’odissea anche i cantieri in autostrada che hanno costretto il pullman a deviazioni e code in piena notte.

Ad attendere il pullman anche padre Vitaliy Tarasenko, cappellano della comunità ucraina a Genova. Alcuni profughi, fra quelli che rimarranno a Genova, saranno accolti da strutture messe a disposizione dalla stessa comunità e dalla Caritas. Alcune al Santuario della Madonna della Guardia in appartamenti che già da tempo accolgono profughi.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere più chiaro il numero di strutture a disposizione: la prefettura ha lanciato il bando per le manifestazioni di interesse da parte degli operatori specializzati alla ricerca di 250 posti letto, per cominciare. Mentre la Regione, attraverso Arte, ha dato disponibilità per una settantina di posti.