Ucraina, nelle parrocchie di Santa Caterina e San Tommaso i centri raccolta per gli aiuti ai profughi: giovedì parte il primo camion - Genova 24

Genova. Se la parrocchia di Santo Stefano, dove si raccoglie la comunità ucraina ha creato un punto di raccolta, padre Vitaliy sta chiedendo ai colleghi sacerdoti genovesi di non portate tutto nella chiesa di via XX settembre visti gli spazi limitati, ma di effettuare le raccolte nelle proprie parrocchie fino a giovedì, giorno in cui è prevista la partenza di un tir con gli aiuti umanitari.

Tra le prime parrocchie a muoversi quelle di Santa Caterina e di San Tommaso. Don Giacomo Martino ha allestito un punto di raccolta in via Almeria presso il centro di distribuzione.

Ecco gli orari: oggi martedì 1 marzo dalle 17.30 alle 20, domani, mercoledì 2 marzo dalle 8 alle 9.30, dalle 15 alle 17 e dalle 20.30 alle 21.30 e giovedì 3 marzo dalle 8 alle 10.

Un altro punto di raccolta è stato allestito presso la parrocchia di santa Caterina, su via Napoli, lato posteggio pulmino presso il centro di distribuzione: oggi martedì 1 marzo dalle 16 alle 19, domani, mercoledì 2 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e giovedì 3 marzo dalle 8 alle 10.

Ecco l’elenco dei beni necessari: Coperte e cuscini con riempimento sintetico, pannolini

Vestiti in ordine e puliti come giacche, maglioni, biancheria intima, asciugamani

Generi igienici come: sapone, shampoo, salviette umide

Prodotti alimentari come omogeneizzati, latte in polvere, pasta, riso, farina, tonno e carne in scatola, biscotti, cioccolato e dolci confezionati, the in bustine, caffè liofilizzato, zucchero. Piatti, bicchieri e posate monouso, Medicinali e dispositivi medici come; antibiotici, analgesici, Antiemorragici, antidiarroici, Cardiovascolari, antisettici

Mascherine, garze, guanti monouso, siringhe.

Per restare sempre aggiornati è stato creato un gruppo whatsapp