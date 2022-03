Ucraina, nasce in Liguria uno spot di sensibilizzazione per le missioni umanitarie - Genova 24

Genova. Si gira domenica 27 marzo, una produzione indipendente presa in carico da D&E Animation assistita da Genova Liguria Film Commission, che supporterà le telecamere di Mattia Cretti e Televideo Liguria in favore delle missioni umanitarie di una realtà ben precisa: O.D.V. PRO-CIV-LIGURIA-COGORNO-GENOVA e Gruppo Rinaldo Enrico Prociv ARCI Tigullio, che si è organizzata per rispondere direttamente a una richiesta specifica di aiuto arrivata da Ivano Frankivsk, una città all’interno dei confini Ucraini.

Un convoglio, in preparazione, partirà entro la prima metà di Aprile con i beni raccolti a favore dei civili vittime della guerra, grazie alle generose donazioni dei cittadini e non solo, visto anche l’intervento di piccole, medie e grandi imprese presenti sul territorio italiano, a supporto di questo progetto e tutto ciò che ne seguirà.

È grazie a questa sinergia che l’architetto Luca Folco, di Tovo San Giacomo (SV) ha potuto coadiuvare diverse realtà per far sì che tutto ciò si sia potuto concretizzare al massimo delle possibilità con un obiettivo comune: la solidarietà e il supporto per i civili in grave difficoltà.

Un messaggio chiaro e diretto per sensibilizzare i cittadini a fare una donazione in favore dell’ente che si sta occupando della missione. Giungeranno sul set circa cinquanta figuranti selezionati, per ricreare le scene di vita quotidiana che andranno in contrapposizione alla cruda realtà della guerra; è questo il progetto audiovisivo dei due liguri, l’autore e sceneggiatore Dario Rigliaco e il regista e videomaker Gianluca Messina.

“Un diritto è ciò che nessuno può toglierti. Quando ti viene negato il diritto alla vita, non hai altra scelta che chiedere aiuto” – è la frase scelta dai direttori della produzione per dare un messaggio ben chiaro ai cittadini.

“Ci siamo uniti per fare qualcosa di più sulla base di ciò che sappiamo fare, la generosità degli italiani è enorme e la popolazione lo dimostra ogni giorno, ma uno spunto di riflessione è importante, perché nulla è scontato. Questo messaggio sarà diretto e sarà uno spunto di riflessione ben preciso” dichiarano Rigliaco e Messina, dimostrando gratitudine ai supporters ma anche all’ente che lavora ogni giorno per rispondere all’emergenza.