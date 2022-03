Ucraina, la Russia apre un "corridoio" per le navi straniere nel Mar Nero: c'è anche il cargo dei Cosulich - Genova 24

Genova. “Per ora abbiamo avuto comunicazione solo attraverso agenzie di stampa, nessuna comunicazione ufficiale ma auspichiamo che le cose possano sbloccarsi davvero nel giro di un paio di settimane al massimo, non resta che aspettare”. Dalla sede del gruppo Cosulich di Genova, l’amministratore delegato Augusto Cosulich, preferisce scegliere la cautela per commentare la notizia della possibile apertura di un corridoio di sicurezza, da parte della Russia, per le navi straniere bloccate nel Mar Nero.

Tra queste, appunto, la Tzarevna, un bulk carrier vessel battente bandiera maltese e di proprietà della compagnia Vulcania, controllata dalla Fratelli Cosullich, la cui posizione è congelata dall’inizio della guerra in Ucraina nel porto di Mariupol con un carico di bramme, un semilavorato dell’acciaio, destinato all’Italia. L’equipaggio, in salute, non vede marittimi italiani.

Nei giorni scorsi il gruppo aveva riferito che la nave era stata sfiorata da una bomba, anche se con pochi danni. Tuttavia il rischio per l’uscita dal porto non è quello dei bombardamenti dall’alto, aerei, ma dell’esplosione di numerose mine piazzate all’imbocco del mare d’Azov.

L’agenzia La Presse nelle ultime ha “lanciato” la notizia relativa al fatto che l’esercito russo offrirà un passaggio sicuro alle navi straniere che sono state bloccate nei porti ucraini. “Il colonnello generale Mikhail Mizintsev ha dichiarato che la Russia si offre di consentire alle navi straniere di radunarsi nel Mar Nero a 20 miglia (32 chilometri) a sud-est del porto di Illichivsk e quindi seguire un “corridoio umanitario” di 80 miglia (129 chilometri) per portarsi in sicurezza“, si legge nel dispaccio.

“Il percorso sicuro sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 ora di Mosca a partire da venerdì. Mizintsev ha detto che sono 67 le navi provenienti da 15 paesi sono state bloccate nei porti ucraini“, batte La Presse.

La permanenza delle navi cargo in mari territorio di guerra oltre a rappresentare un pericolo per l’equipaggio, costituisce un rischio economico enorme per gli armatori che devono fare fronte anche ad aumenti consistenti delle polizze assicurative.