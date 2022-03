Ucraina, la replica dell'Anpi a Toti: "Nessuna scusante, ma diciamo no a un'escalation militare" - Genova 24

Genova. “Nessuna equidistanza, nessuna scusante: solo, come ha detto anche Papa Francesco, il no ad un’escalation militare e, invece, la richiesta di premere perché Europa, l’Onu, la diplomazia facciano ogni cosa per evitare l’innescarsi di un conflitto mondiale che potrebbe comportare anche il rischio nucleare“.

È la replica dell’Anpi ligure alle parole del governatore Giovanni Toti che questa mattina su Facebook si era scagliato contro chi si oppone alla fornitura di armi ai combattenti ucraini, gli stessi che si apprestano a celebrare il 25 aprile “con tutta la retorica del caso. Una Liberazione conquistata armi in pugno dai nostri nonni e bisnonni, con armi lanciate dagli aerei inglesi e americani. Lo dico da Genova, città medaglia d’oro per essersi liberata con le proprie forze e con le armi”.

“Caro presidente Toti, anzitutto non c’è alcuna retorica nel celebrare la Liberazione – si apre il comunicato dell’associazione dei partigiani -. Anpi (e tutte e tutti coloro che si riconoscono nei valori costituzionali) ricordano ogni 25 aprile la fine di un regime liberticida e violento che portò gli italiani in guerra. Essere accanto alla popolazione ucraina, come siamo e saremo anche promuovendo e sollecitando la solidarietà degli italiani, riconoscendo il diritto alla difesa degli aggrediti e condannando l’invasione russa, è una certezza ripetuta più volte in questi giorni del congresso nazionale Anpi a Riccione”.

“Il resto, i sospetti, le accuse, sono solo una vergognosa strumentalizzazione da una parte politica che, invece, nella Russia sovranista e nazionalista di Putin ha avuto amicizie e sostegni”, conclude l’Anpi.