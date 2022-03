Ucraina, la Regione Liguria apre un conto corrente per i profughi: ecco le coordinate - Genova 24

Genova. È aperto il nuovo conto corrente di solidarietà attivato da Regione Liguria presso Banca Carige per raccogliere offerte e donazioni per l’assistenza ai profughi civili dell’Ucraina che arriveranno in Liguria.

Il conto corrente è il numero 29123/80, Iban IT 94O0617501406000002912380.

“Chiunque volesse sostenere e aiutare la popolazione in fuga dalla guerra già arrivata o che arriverà in Liguria – afferma il presidente della Regione Giovanni Toti – da questo momento può farlo attraverso questo conto corrente, indicando come causale Raccolta fondi emergenza Ucraina. Le somme raccolte saranno impiegate in accordo alle richieste e alle necessità della comunità ucraina”.

A Genova finora è ospitata una cinquantina di profughi, tutti alloggiati dalla comunità ucraina già presente in città che conta circa 2.200 persone, in maggioranza donne. Per rispondere subito a eventuali richieste di accoglienza la Regione ha reperito tramite le Arte provinciali 114 alloggi popolari da mettere a disposizione, di cui 70 solo a Genova, oltre alla residenza Santa Dorotea di Albaro già riconvertita a struttura Covid.

Oggi intanto dovrebbe arrivare l’ordinanza nazionale di protezione civile che fisserà le competenze e tutti i dettagli organizzativi. “Questo al fine di definire la capacità di azione suddivisa tra Prefetture e i dipartimenti regionali di Protezione civile, attraverso commissari individuabili nella figura di presidenti di Regione – spiega l’assessore regionale Giacomo Giampedrone -. Tutto questo diventerà operativo dopo che l’ordinanza sarà firmata e approvata. Intanto ieri abbiamo consegnato la lista del materiale già disponibile sulla base delle richieste pervenute dallo stesso dipartimento nazionale di Protezione civile, con il coinvolgimento di Alisa e di tutte le Asl”.

“Insieme alla Protezione civile regionale – ha spiegato ieri il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi -, ci siamo messi in moto coinvolgendo le aziende sanitarie e ospedaliere per dare un supporto concreto: medicinali, apparecchiature e ambulanze sono di fondamentale importanza ed è un dovere per Alisa e per le aziende del sistema sanitario regionale fare tutto il possibile per dare un aiuto reale in questo momento così drammatico per la popolazione ucraina”.