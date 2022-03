Ucraina, la prefettura di Genova cerca strutture per 250 profughi: fine emergenza (per ora) a dicembre 2022 - Genova 24

Genova. Ci si attendono soprattutto donne con bambini, e si cercano posti per 250 persone – per ora – con una fine dell’emergenza fissata (in maniera formale e ottimistica) per ora al 31 dicembre 2022.

La prefettura di Genova ha inviato, dopo le indicazioni del governo, un primo bando pubblico per manifestazione di interesse dedicato agli operatori economici del settore, finalizzato a reperire strutture di accoglienza sul territorio di Genova e provincia.

Un bando molto atteso nelle ultime ore perché era chiaro che, con l’aumentare dei numeri dei profughi potenzialmente ed effettivamente in arrivo, non sarebbero potute bastare le soluzioni basate sul volontariato di singoli cittadini o di enti come parrocchie e associazioni.

“Le strutture individuate dovranno tenere conto delle peculiarità dei cittadini in ingresso, prevalentemente donne e bambini, per garantire accoglienza nelle due seguenti tipologie di centri: centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative aventi capacità ricettiva massima di 50 posti complessivi e centri collettivi con capacità ricettiva fino a 50 posti”, si legge nell’avviso della prefettura.

Il servizio – che sarà rimborsato sulla base dei parametri stabiliti dal governo anche per altre situazioni di emergenza profughi – avrà un costo stimato tra i 28 e i 33 euro al giorno per ogni persona ospitata, denaro che sarà versato alle cooperative o alle altre realtà che si occuperanno dell’accoglienza per le spese di alloggio, vitto, per un pocket money giornaliero, schede telefoniche e un kit di prima accoglienza.

Il servizio oggetto del bando avrà inoltre una durata presunta sino alla cessazione dello stato di emergenza fissata, ad oggi, al 31 dicembre 2022.

Nelle ultime ore la Regione Liguria, che ha messo a disposizione 114 appartamenti di Arte sul territorio ligure (circa 70 a Genova) era in attesa di una più chiara suddivisione di competenze tra i vari soggetti e in particolare di un’ordinanza di Protezione civile nazionale. Altro spazio potenzialmente a disposizione per i profughi, secondo la Regione, l’ex Covid hotel di via Liri ad Albaro.

Tuttavia è ancora poco chiaro capire quante e quali saranno le necessità e se i posti a disposizione saranno sufficienti, sovrabbondanti o se di contro saranno decisamente scarsi. Difficile stimare, al momento, se i profughi saranno, in Italia e in Liguria, più o meno delle attese, se si fermeranno a lungo o per poco tempo, quale sarà il ruolo di altri paesi europei fisicamente più vicini ai confini con l’Ucraina.