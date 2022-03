Ucraina, la panchina europea di piazza Romagnosi ridipinta e imbrattata con i simboli della Federazione russa - Genova 24

Genova. La panchina europea di piazza Romagnosi inaugurata lo scorso 4 marzo è stata ridipinta e imbrattata con i colori della bandiera della federazione russa con tanto di “Z”, il simbolo che comapre sui mezzi militari dell’esercito russo in Ucraina

A denunciare l’episodio il movimento federalista europeo insieme a Aiccre e Municipio bassa val Bisagno.

“Vandalizzare una panchina, soprattutto se portatrice di un messaggio di significato civico come nel caso di questa iniziativa, patrocinata dal Municipio Bassa Val Bisagno, è un atto vile di per sé – dice la nota inviata per denunciare l’episodio – ma ancora più grave se l’intento fosse quello di trasmettere un messaggio opposto ai valori di una società libera, pacifica e democratica. A questo gesto risponderemo ridipingendo presto la panchina”