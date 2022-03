Ucraina, la Liguria accoglierà la nazionale femminile di nuoto sincronizzato in fuga dalla guerra - Genova 24

Genova. Sarà la Liguria, e in particolare la città di Savona, a ospitare le ragazze della nazionale ucraina femminile di nuoto sincronizzato, anche loro in fuga dalla guerra.

Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola durante la conferenza stampa sull’emergenza umanitaria: “Siamo stati contattati da Patrizia Gianlombardo, allenatrice ligure della nazionale italiana, che aveva espresso a me e al presidente Toti la volontà di accoglierle. Da quei giorni abbiamo mantenuto costanti contatti con la federazione e oggi siamo arrivati al risultato”.

Al momento il gruppo, composto da 19 persone tra cui 14 atlete e 5 accompagnatori, si trova a Roma presso la sede della Fin. Il loro arrivo è previsto lunedì: “Grazie al lavoro fatto da Arte Savona – continua Scajola – abbiamo trovato cinque alloggi che verranno messi a disposizione delle ragazze. Si trovano tutti in piazza Garelli. Si tratta di appartamenti al di fuori delle graduatorie per i nostri concittadini, quindi non togliamo niente a nessuno, come era nostro obiettivo, ma avremo l’onore di poter ospitare una nazionale sportiva”.

Tra le nuotatrici ci sono anche alcune ragazze minorenni che saranno prese in carico anche per quanto riguarda l’inserimento scolastico: “Sarà ancora più importante data la loro giovane età”, commenta Scajola.

Ma non sarà trascurato nemmeno l’aspetto sportivo: già da lunedì le atlete della nazionale ucraina si potranno allenare presso la piscina olimpionica Carlo Zanelli di Savona, adatta per la pratica del nuoto sincronizzato: “In questo modo le mettiamo nelle condizioni di potere svolgere al meglio la loro attività – conclude Scajola – e nei prossimi giorni avranno modo anche di confrontarsi con la nazionale italiana femminile di nuoto sincronizzato”.