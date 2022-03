Ucraina, la Caritas: "C'è bisogno di 30 appartamenti vuoti, in arrivo a Genova altri 100 profughi" - Genova 24

Genova. La solidarietà è stata già moltissima, da parte della città di Genova – questa mattina circa 60 persone avevano già dato disponibilità ad aprire stanze e case per accogliere i profughi in arrivo dall’Ucraina – ma quel “moltissima” non è sufficiente.

La Caritas Diocesana attraverso un messaggio fatto circolare su whatsapp, ha chiesto la disponibilità di almeno 30 appartamenti vuoti (canoniche o altro) in comodato d’uso per circa tre mesi con rimborso delle spese vive, per ospitare altre 100 persone in arrivo dal paese dell’Est.

Sono tutte donne e bambini. “Allarghiamo il cuore”, scrive la Caritas. Per informazioni e adesioni telefonare in Caritas tutte le mattine: 010.2477015 – 010.2477018