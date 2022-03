Ucraina, in piazzale Kennedy il primo hub del Comune per la raccolta di generi di prima necessità - Genova 24

Genova. Da domani, dalle 14 alle 18.30, sarà attivo il primo hub di raccolta di generi prima necessità allestito dal Comune di Genova in piazzale Kennedy per il popolo ucraino.

Da giovedì, dalle 9 alle 18.30, ogni giorno, i volontari della Protezione civile insieme ai volontari della comunità ucraina a Genova raccoglieranno le donazioni dei genovesi. In via Fillak sarà allestito un centro di stoccaggio delle merci per l’imballaggio prima dell’invio dei generi raccolti.

Inoltre, giovedì mattina in zona Brignole si troverà il primo tir in partenza per l’Ucraina con generi di prima necessità raccolti sul territorio attraverso parrocchie, associazioni e gruppi di cittadini.

“Stiamo lavorando su questi primi tre siti a cui probabilmente potranno aggiungersene altri nei prossimi giorni per rendere più snella e capillare la raccolta – spiegano i consiglieri delegati alle Politiche sociali Mario Baroni e alla Protezione civile Sergio Gambino – ricordiamo che c’è un numero verde e una mail dedicati del Comune di Genova a cui si possono rivolgere tutti i genovesi che vogliano donare generi di prima necessità alla comunità ucraina”.

Cosa serve. I generi di prima necessità richiesti dall’Ucraina: coperte e cuscini con riempimento sintetico, vestiti nuovi con etichetta (giacche, maglioni, biancheria intima, calze), pannolini, omogeneizzati, prodotti per igiene personale (salviette umide, sapone, shampoo, asciugamani), prodotti alimentari (pasta, riso, farina, tonno e carne in scatola, biscotti, cioccolato, dolci confezionati, the in bustine, caffè solubile), piatti, posate e bicchieri monouso, medicinali e dispositivi medici (antibiotici, analgesici, antiemorragici, antidiarroici, cardiovascolari, antisettici, mascherine, garze, guanti monouso, siringhe).

Per ricevere maggiori informazioni sui beni da poter donare e su come donarli si può far riferimento al numero 800177797 o si potrà inviare una mail all’indirizzo emergenzaucraina@comune.genova.it .

Intanto il sindaco di Genova Marco Bucci afferma che al momento sono un centinaio i profughi arrivati a Genova. “Numeri non ancora elevati e chi è arrivato ha trovato accoglienza presso al comunità ucraina”. Ma aggiunge: “Insisto sul fatto che per i profughi ci vorrà non solo un aiuto pragmatico, economico, ma anche un supporto sociale per fare sì che a queste persone possa tornare il sorriso sulle labbra, bisogna fare in modo che il loro arrivo a Genova sia qualcosa di positivo, che non lo vivano come un esilio o una prigione, parliamo soprattutto di bambini o di donne i cui mariti sono finiti a combattere”.

“Siamo in costante contatto con il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabrizio Curcio e con tutta la sua struttura che sta coordinando le operazioni per l’invio di materiali e attrezzature in supporto alla popolazione ucraina. A questo proposito, come protezione civile regionale entro domani pomeriggio invieremo al Dipartimento la lista dei medicinali e delle apparecchiature medicali che siano immediatamente disponibili: in queste ore è in corso la ricognizione in tutte le nostre aziende ospedaliere e sanitarie”, dice l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone a seguito della riunione che si è svolta oggi, in video collegamento tra il Dipartimento nazionale e i Dipartimenti di Protezione civile regionali per far fronte all’emergenza ucraina.

“Tra le richieste avanzate dal Dipartimento nazionale – prosegue Giampedrone – per cui ci siamo immediatamente attivati, anche quella di iniziare ad approntare un piano regionale di accoglienza: sulla base dei piani regionali verrà predisposto il piano nazionale – conclude – per accogliere i profughi che, fuggendo dalla guerra, arriveranno in Italia attraverso percorsi organizzati dalla Protezione Civile”.