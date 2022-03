Ucraina, in Liguria pronti 150 posti per accogliere i profughi nelle ex residenze Covid - Genova 24

Genova. I primi 150 posti per accogliere temporaneamente i profughi in arrivo dall’Ucraina in Liguria saranno nelle due residenze usate negli scorsi mesi dalla Regione per le quarantene legate al Covid: la Santa Dorotea di via Liri, nel quartiere genovese di Albaro, e la Riviera di Savona. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti facendo il punto sull’emergenza umanitaria.

“In questi minuti stiamo convertendo le due strutture che ci forniscono 100, anche 150 posti letto apportando alcune modifiche – ha spiegato Toti -. Queste dovrebbero garantirci un primo livello di alloggio, salvo poi transitare da lì al sistema Cas attivato dalla Prefettura che fornisce non solo l’alloggio ma anche pasti, servizi minimi, pocket money e tutto ciò che serve per la permanenza sul suolo italiano”. Si tratterà comunque di una soluzione provvisoria: “Le residenze serviranno ad accogliere i profughi per alcune notti, o per necessità legate alla positività al Covid, in ogni caso per il tempo necessario affinché la Prefettura li indirizzi a una destinazione più o meno lunga”.

Il meccanismo si applicherà agli arrivi gestiti dalla Protezione civile, ma molte persone stanno raggiungendo Genova e altre città italiane in autonomia o con associazioni di volontariato. Per loro la Regione attiverà nelle prossime ore in ciascun capoluogo infopoint “dedicati a tutti coloro che arrivano non seguendo un flusso organizzato ma con mezzi propri o forniti da terzi. Saranno il primo luogo in cui le persone potranno avere le informazioni indispensabili e saranno indirizzate a tutte le profilassi e gli adempimenti sanitari previsti dalla legge o suggeriti come raccomandati”.

Per quanto riguarda Genova l’infopoint sarà attivato in una zona centrale tra la stazione Brignole e piazza della Vittoria, punto di arrivo delle principali linee di pullman con percorsi internazionali. “In genere saranno tutti vicino alle stazioni”, ha spiegato Toti. Oltre agli sportelli fisici “Liguria Digitale sta lavorando alla costruzione di una pagina web su tutti i principali siti istituzionali in cui si troveranno, ovviamente tradotte, tutte le indicazioni cui un cittadino ucraino deve fare riferimento. Con questo cerchiamo di mettere ordine a un sistema mosso con grande generosità finora su base volontaria ma strutturato da un’ordinanza nazionale”.

Nel pomeriggio si terrà una riunione operativa tra Comune di Genova, Prefettura e Anci per affrontare soprattutto il tema degli alloggi a lungo termine. Dall’inizio dell’emergenza si sono registrate diverse disponibilità: ci sono i 114 alloggi popolari reperiti dalla Regione (non senza polemiche da parte dei sindacati degli inquilini), gli appartamenti gestiti dalle parrocchie ma anche diverse case già offerte dai privati tramite le varie realtà del terzo settore.